Jon Pérez Bolo. / LaLiga

Jon Pérez Bolo se fue satisfecho con la victoria lograda por su equipo ante el Castellón en un partido en el que los bercianos “sabíamos que teníamos que tener tranquilidad, porque ellos iban a apretar de entrada, y si éramos capaces de tener el balón y meterlos en su campo íbamos a crearles dudas. Hemos tenido la suerte de marcar, que nos ha tranquilizado mucho más, y aunque en la segunda parte nos apretaron al principio, supimos sufrir y llegar a su campo cuando tuvimos opción. El segundo gol llegó un poco tarde, porque pudimos marcar antes”.

Con esta victoria se abre un resquicio a la esperanza de seguir peleando por el playoff hasta el final, aunque Bolo reconoce que “hay que ser realistas y los que están por delante tienen que fallar mucho. Ahora tenemos que recuperar bien para hacer un buen partido e intentar ganar el martes y ver lo que pasa. Los que están por delante son buenos equipos que hacen las cosas muy bien, pero nuestra labor es sumar los tres puntos y esperar“.

Lo que tiene claro el entrenador blanquiazul es que “este equipo no se va a dejar ir nunca, porque sabe lo que cuesta alcanzar lo que estamos logrando esta temporada. Esas ganas de crecer no las va a perder, aunque estamos un poco desilusionados por las dos últimas derrotas. Todos nos estamos jugando mucho y esos partidos no se nos escaparon por falta de ambición. Queremos acabar lo más arriba posible por la posición y por todo lo que conlleva: prestigio, refrendar la temporada que estamos haciendo y demostrar por qué estamos ahí“.