Ríos Reina puede ser titular este sábado en Castellón / Jesús

La expedición de la Ponferradina partió en la mañana de este viernes hacia Castellón, donde el sábado se medirá al equipo ‘orellut’ en la 39ª jornada de LaLiga SmartBank. Después de dos derrotas seguidas, los blanquiazules quieren reencontrarse con la victoria ante un Castellón que pelea por evitar el descenso. Te contamos cuándo y dónde ver el Castellón vs Ponferradina de Segunda División.

El equipo berciano cuenta con seis bajas para este partido, ya que a los lesionados Manu Hernando, Paris Adot y Amo se unen las ausencias de Larrea, Adri Castellano y Caro por sanción. Así las cosas, Bolo tendrá que darle la alterantiva a Manu García o Gazzaniga bajo los palos, mientras que Yac y Pedraza se disputan la posición de central junto a Pascanu. Sin embargo, la noticia puede estar en el lateral izquierdo, ya que el entrenador medita poner a Ríos Reina en el once después de más de cinco meses fuera de los terrenos de juego.

Primer partido con público

El Castellón vs Ponferradina de este sábado será el primer partido de fútbol profesional con público desde marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 echó a los aficionados de los estadios. 4.100 abonados del Castellón volverán este sábado a Castalia después de que el Gobierno diera el visto bueno esta semana al retorno del público a las competiciones profesionales.

La decisión, no obstante, no ha estado exenta de polémica, ya que algunos equipos entienden que desvirtúa la competición al no poder albergar público en todos los estadios. Jon Bolo hacía referencia este hecho señalando que “me alegro de que este fin de semana la afición del Castellón pueda estar en el campo, pero realmente lo veo un poco injusto, sobre todo para equipos que se están jugando mucho. No entiendo cómo en categorías no profesionales puede haber 7.000 espectadores y en las profesionales no; ahora en unos campos sí y otros no; el Celta B puede jugar con publico en Balaídos y el primer equipo no; la Eurocopa se va a jugar con público y en Segunda y Primera habrá campos sin público… Es todo un poco confuso y creo que es injusto para los que se están jugando las habichuelas en estas jornadas, creo que se desvirtúa un poco la competición. Insisto en que me alegro por la afición del Castellón, pero me gustaría que mi afición también pudiera estar el martes contra el Espanyol“.

Un rival al límite

El Castellón comienza la jornada en la decimoctava posición, la que marca la salvación, con 41 puntos, los mismos que el primero de los equipos en descenso, el Logroñés. Los albinegros se juegan mucho en este partido y por eso Bolo advierte de que “será complicado y nuestro deber es intentar hacer las cosas bien y ser intensos, como intentamos hacer en todos los partidos, para ponerles las cosas difíciles y llevarnos los tres puntos”.

En el único precedente de este partido en Castalia, el Castellón endosó un 4-0 a la Ponferradina que certificó su descenso a Segunda B en la jornada 40 de la temporada 2006-07.

Cuándo y dónde ver el Castellón vs Ponferradina

El Castellón vs Ponferradina se disputa este sábado, 15 de mayo, a las 16.00 horas en el estadio de Castalia, que podrá albergar hasta 4.100 espectadores en sus gradas. El encuentro, que estará dirigido por el árbitro tinerfeño Trujillo Suárez, se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga.

Alineación de la Ponferradina

Con las bajas ya apuntadas, Bolo deberá hacer cambios empezando por la portería, donde por primera vez esta temporada no estará José Antonio Caro. Así las cosas, la Ponferradina podría jugar con Manu García; Iván Rodríguez, Pascanu, Yac, Ríos Reina; Erik Morán, Sielva; Curro, Pablo Valcarce, Gaspar; y Yuri.