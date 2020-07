Castilla y León acumula 667 positivos por covid-19 desde el fin del estado de alarma, el 60% asintomáticos y un 15% en jóvenes

Sanidad muestra su preocupación porque el virus está comenzando a extenderse y pide no bajar la guardia

Laboratorio de coronavirus del CNB-CSIC. / Álvaro Muñoz Guzmán, SINC

Castilla y León acumuló 667 casos positivos por COVID-19 desde que finalizó el estado de alarma, el 21 de junio, de los que sólo 13 se corresponden con casos importados, y a lo que se une, con lo que implica para la propagación del virus, que el 60 por ciento de los detectados son asintomáticos. Además, un colectivo que durante los peores momentos de la pandemia había sido testimonial, el que comprende a los que tienen entre 20 y 29 años, acumula el 15 por ciento de las infecciones de las últimas semanas.

Son datos que preocupan a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que alerta de que el virus está comenzado a extenderse por lo que no se puede bajar la guardia, ni saltarse las medidas de seguridad de distancia de 1,5 metros, uso de mascarilla e higiene de manos y respiratoria. Aunque es consciente de que hay “muchísimos jóvenes” que lo “están haciendo bien”, pidió a aquellos otros, “a los que parece que no les va a pasar nada” y que se saltan las normas, que siguen saliendo de botellón y no se ponen la mascarilla, que respeten, tanto porque se puede contagiar como porque pueden transmitir el coronavirus a los más vulnerables, a los mayores y a las personas con varias enfermedades asociadas. “Les pido que mantengan el grado máximo”, zanjó.

Respecto a los casos por provincias en los últimos días, Valladolid, con un 26 por ciento, y Soria, con un 16 por ciento, acumulan la mayor parte de los contagios. En concreto, de los 667 confirmados desde el 21 de junio, Valladolid sumó 184 y Soria, 105. Les siguió Burgos, con 105, y ya por debajo de los 100 Segovia, con 80; Salamanca, con 63; León, con 57; Ávila, con 30; Palencia, con 28, y Zamora, con 15.

En la mayoría de las ocasiones, en un 28 por ciento, los contagios se han dado en el ámbito domiciliario, por lo que también es necesario cuidar las reuniones familiares y no saltarse las normas. Mientras, los centros sociosanitarios acumulan un 7,2 por ciento, y el ámbito sanitario un 4,6 por ciento.

En cuanto a los brotes, el 42 por ciento se han producido en el ámbito sociosanitario, seguido muy de cerca por el domiciliario, con un 40 por ciento.

La consejera explicó que pese a estos 600 casos, Castilla y León sigue con tasas de incidencia acumulada “moderadas”, aunque durante los peores momentos de la pandemia fuera una de las que mantuvo los datos más altos. “Pero esto lo tenemos que seguir manteniendo, no podemos permitir que esto siga subiendo, porque las probabilidades de que empecemos a tener enfermedad grave o que necesite hospitalización mucho más grave, va a aparecer”.