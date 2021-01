Castilla y León adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde

El vicepresidente Francisco Igea informa de las nuevas medidas para frenar la pandemia / M. Chacón

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció este viernes el cierre perimetral de las nueve provincias de la Comunidad a partir de las 20.00 horas de este sábado así como el adelanto del inicio del toque de queda, que desde el sábado también se establece a partir de las 20.00 horas, en lugar de las 22.00 horas como se venía aplicando hasta el momento. Así lo anunció anunció Igea en una comparecencia tras la reunión mantenida por los responsables del Gobierno autonómico con los municipios de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales.

Según informa El País, el Ministerio de Sanidad habría reaccionado a este anuncio recordando que según el actual decreto del estado de alarma no se puede impedir la libre circulación de las personas antes de las 22.00 horas, aunque la Junta ha hecho referencia a un informe jurídico para fijar ese horario.

Igualmente se ha determinado la reducción de los aforos en todos los lugares de culto a un tercio, con un máximo de 25 personas. También se ha decidido limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de cuatro personas, que es “el más bajo” establecido por las comunidades y considerando que ir más allá “podría poner en dificultad la legalidad de la medida” dado que afecta a un derecho fundamental.

El Gobierno autonómico ya avanzó el jueves, a la finalización del Consejo de Gobierno, el endurecimiento de las restricciones establecidas hasta ahora como consecuencia del empeoramiento de los datos de contagios por COVID-19 en las últimas semanas, con el objetivo de reducir la movilidad, la actividad y el contacto social.

La Junta ha tomado estas medidas ante la situación “dramática” que vive la Comunidad, donde ha crecido de manera muy importante el número de contagios en los últimos días hasta superar los 2.300 el jueves, el pico más alto de la pandemia, y con una incidencia también al alza que se sitúa por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 433 a siete días.

Igea reconoció que se trata de medidas “duras” pero aclaró que estamos ante una situación “excepcional” y estimó que es el momento de “llamar a la responsabilidad” de administraciones y ciudadanos para “interiorizar” el momento de dificultad que se está viviendo y hacerles ver que “las dos próximas semanas van a ser muy difíciles”.

Confinamiento si no surten efecto

Francisco Igea sostuvo que si la implementación de estas medidas no da resultado en quince días, el confinamiento será “inevitable”. “No tiene mucho sentido plantearnos la prórroga sí o prórroga no; si en quince días no ha surtido efecto, creo que no va a quedar otra alternativa que el confinamiento”, sentenció.

Igea argumentó que no es la opinión de la Junta, sino de refutados expertos nacionales e internacionales, y subrayó que países del entorno de España, entre ellos Portugal, han adoptado esa medida ante el incremento de los contagios en esta etapa de la pandemia.