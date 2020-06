Castilla y León aprueba un plan de “innovación sanitaria” que llevará especialistas al medio rural

Imagen de archivo de un consultorio rural. / L. Pérez

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y la abstención de los socialistas y del resto de fuerzas políticas la moción de Vox sobre innovación sanitaria, que insta a la Junta a impulsar un plan de acercamiento al paciente, mediante el desplazamiento de especialistas a centros de salud rurales y la implantación del telediagnóstico, la telemedicina y la teleconsulta.

En su exposición, el procurador de Vox Jesús García-Conde recalcó que estas alternativas son “complementarias” en su opinión, nunca “sustitutivas” de la atención presencial, por favorecer la relación de confianza entre el sanitario y el paciente. Defendió que su iniciativa busca mejorar el sistema sanitario de la Comunidad, a través de la eficiencia. Por ello, pidió que algunas medidas no se demoren, aunque reconoció que la irrupción del coronavirus ha hecho necesarias otras reformas y, en general, una mayor planificación.

La moción, la primera de Vox que aprueban las Cortes y que no recibió ningún voto en contra, pide la mejora de la planificación de las inversiones en los centros sanitario y la planificación de la financiación de los centros en función de su complejidad. También reclama la reorganización y concentración de los servicios y unidades de alta complejidad, para aumentar la eficacia y la eficiencia.

Asimismo, las Cortes demandaron la mejora de la política de personal estableciendo un modelo de dirección basado en el liderazgo, la participación, el trabajo sobre objetivos, la comunicación y la transparencia. “Los nombramientos de directivos sanitarios se realizarán en base a criterios objetivos”, señala la propuesta, que también pide crear centros de alta resolución quirúrgica, para cirugía ambulatoria con alta inmediata, para la reducción de las listas de espera, y centros o unidades de daño neurológico, como alternativa a las derivaciones al Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, o al Institut Guttmann, en Barcelona.

Igualmente, insta a crear del Instituto Oncológico y Unidad de Terapias Inmunológicas, para la sostenibilidad de la oferta de inmunoterapias y renovar el modelo de Unidades de Referencia para que los centros sólo se hagan cargo de las partes específicas del proceso asistencial que requiera alto nivel de conocimiento o medios tecnológicos específicos.

Propuesta constructiva

El socialista Diego Moreno felicitó al parlamentario de Vox por su iniciativa, aunque cuestionó su contenido y reconoció que no esperaba que desde su partido se pudiera hacer una propuesta “constructiva”. No obstante, avanzó que no apoyarán el texto, si bien consideró fundamental impulsar la implantación de la innovación y la tecnología para lograr un sistema más eficiente. También, remarcó que ayudará a mejorar el acceso y a hacerlo más competitivo, para contar con los mejores medios y equipos. Así, se refirió a la existencia de dos sistemas de historia clínica o la falta de aceleradores lineales.

La ‘popular’ Noemí Rojo aseguró que entienden la innovación como un “cambio de rumbo” hacia la promoción de la salud, tras centrarse en los últimos años en la asistencia. “Nuestro modelo sanitario necesita una gran remodelación”, dijo por lo que se ha iniciado el plan para el medio rural, para la continuidad o de consultas de alta resolución, y abogó por un nuevo enfoque para los hospitales vinculados a la transferencia de conocimiento y a la búsqueda de retornos económicos. Todo ello, señaló, se debe basar en la planificación prospectiva para que los recursos sean los más eficientes.

Finalmente, la procuradora de Ciudadanos María Montero aseguró que “elegir lo fácil” no es lo que ha hecho la formación ‘naranja’ al asumir la gestión de la sanidad, un “gran reto”, al que añadió la pandemia del COVID-19. Por ello, respondió al procurador de Vox que comparten que es necesario utilizar “bien” los recursos y evaluar los resultados, pero recalcó que ya lo están haciendo. “Creemos que es importante la innovación”, no solo la tecnológica, sino también en la organización, como remarcó han hecho durante la crisis sanitaria.

Reabrir consultorios

Las Cortes de Castilla y León acordaron hoy por unanimidad que la Junta adopte las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de la Comunidad, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria para la seguridad de los pacientes y de los profesionales.

La proposición no de ley del Grupo Socialista, defendida por su líder, Luis Tudanca, contó con el respaldo de todos los partidos de la Cámara, después de que el ponente asumiera una enmienda de Ciudadanos en la que se incorpora al texto que la reapertura presencial, a la que no se pone fecha, siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria en el “manejo” de la atención primaria.

“Hoy vamos a dar una magnífica noticia a los ciudadanos de Castilla y León”, cerró el debate Tudanca, para afirmar que se “alegra” de que su grupo “no sea corto de entendederas”, en alusión al calificativo del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre la posición de su grupo, cuando la reapertura de estos centros es una petición social unánime en la Comunidad.

En su primer turno, Tudanca rechazó que la crisis sea una oportunidad como refieren algunos y mantuvo que el debate no es nuevo y que la covid es una “excusa” para recortar servicios como ocurrió en 2012 con la propuesta de urgencias en el mundo rural, que, finalmente, se paró con el acuerdo con su grupo en la Ley de Ordenación.

“No valen excusas. Nos van a tener en frente”, avisó el líder socialista, que pidió a PP y Cs, socios de Gobierno que se pongan de acuerdos en los argumentos para mantener cerrados estos centros y sentenció que su apertura presencial es de “justicia”, ya que la ha considerado “irrenunciable” para cerrar el pacto por la reconstrucción social y económica.

El dirigente socialista pidió que se hagan las adaptaciones para que los consultorios cuenten con circuitos diferenciados para la atención de los pacientes y para la seguridad de los profesionales, pero rechazó como argumento que con su cierre presencial se proteja a los mayores. “Proteger a los mayores no es dejarles sin sanidad, como tampoco lo es no trasladarles a los hospitales”, aseveró.

Tanto el procurador de Cs José Ignacio Delgado como el ‘popular’ Alejandro Vázquez replicaron que en los consultorios hay profesionales que deciden si se atiende al paciente por teléfono o acude al centro en función de la patología, así como que la Junta cumple con los requisitos del Ministerio de Sanidad sobre la desescalada y la necesidad de contar con circuitos covid.

Delgado, que se refirió a la falta de médicos por políticas de PP y PSOE, planteó una enmienda de adición para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales, a la que se sumó el PP y recogió Tudanca porque están y han estado siempre de acuerdo a que la atención presencial sea segura en estos centros.

“Hay que ir normalizando a la totalidad de los pacientes. Sí a la consulta presencial, pero de la mano con los expertos mientras circule el covid”, argumentó el procurador popular, que defendió que su partido siempre ha apoyado la sanidad rural al mantener más de 3.600 consultorios locales en la Comunidad.

Vázquez insistió en que la nueva normalidad obliga a unos requisitos de seguridad para los usuarios y los profesionales, como han expresado doce sociedades centíficas, y recordó la dificultad por falta de espacio de contar con circuitos separados de covid en muchos de los consultorios locales, ala vez que acusó al PSOE de utilizar a estos centros “con o sin covid como un trampantojo”.

Por último, Tudanca pidió que la reapertura de los consultorios no recaíga en los alcaldes, a los que no se da medios, y afeó al PP que diga que el Gobierno “quita” fondos a Castilla y León cuando “cualquier euro es bienvenido”, más porque no se contó con dinero adicional en la crisis de 2008 por el anterior Ejecutivo de Rajoy.

Cercanía

La propuesta socialista contó con el apoyo de Podemos, UPL, Por Ávila y Vox con argumentos de que se debe reforzar la atención primaria y de la necesidad de una atención desde la cercanía, no solo por telefóno, en un medio con una población importante de mayores.

Para Pablo Fernández (Podemos), el PP y Cs dicen que respaldan a los sanitarios pero les dan una “puñalada trapera” con la precariedad de sus contratos o los despidos cuando ha mejorado la evolución de la pandemia. “Decretan el cierre a los que más lo necesitan, a los que más han sufrido el cierre y los recortes en el mundo rural, es una vergüenza y una infamia”, anotó.

“La atención telefónica ha sido clave pero no puede ser habitual”, afirmó Pedro José Pascual (Por Ávila) que pidió que se reanude la asistencia presencial con todas las medidas de seguridad, a la vez que consideró que las personas enfermas “necesitan la cercanía para contar lo que les pasa”. Al voto a favor se sumó Luis Mariano Santos (UPL), que instó a reforzar la atención primaria.

El procurador de Vox, Jesús García Conde, apoyó en parte la iniciativa socialista porque los medios telemáticos no pueden sustituir a la presencial, pero recordó que se vive aun una situación excepcional con posibles rebrotes por lo que defendió por seguridad y protección que se mantengan aun cerrados y con atención telefónica, aunque finalmente, con la enmienda, votó a favor.