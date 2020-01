Castilla y León aspira a alcanzar “la excelencia” y cumplir en diez años los valores de la OMS sobre calidad del aire

Imagen de Ponferrada. / QUINITO

La Junta de Castilla y León ultima una Estrategia de Calidad del Aire que se marcará como reto que en diez años no se sobrepasen los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son los “más rigurosos”, y no solo los límites de la normativa europea. Con ello, la Comunidad tratará de alcanzar la “excelencia”, según avanzó hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En una comparecencia en la sede de la Diputación de Valladolid, Suárez-Quiñones defendió ante las críticas de Ecologistas en Acción que la Junta está tramitando esta estrategia que finalizará en un acuerdo del Gobierno autonómico, que está “próximo a tomar”. “Habrá respuestas a todo lo que se echa de menos”, afirmó el consejero, quien reiteró que la calidad del aire de la Comunidad es “extrordinaria”.

Al respecto, el titular de Fomento y Medio Ambiente sostuvo que no se están sobrepasando los límites legales en contaminantes primarios, algo que reconoció no ocurre con el ozono, que recordó por sus características no se registra en algunas ocasiones en los puntos donde en principio se cree que se genera, excediendo los límites de las comunidades.

Por ello, Suárez-Quiñones defendió que se tomen medidas de forma coordinada con el Gobierno, como apuntó han pedido al Ejecutivo central. No obstante, avanzó que la Junta pondrá en marchas actuaciones “propias y específicas” contra el ozono, en el marco de la nueva Estrategia de Calidad del Aire.

Igualmente, el consejero defendió el compromiso “total y absoluto” de Castilla y León con la lucha contra el cambio climático, ahora que el Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia climática. Suárez-Quiñones sostuvo que se trata de un concepto “administrativo no muy típico”, por lo que esperarán a ver cómo se concreta en el proyecto normativo que impulsará el Ejecutivo central y que contará también con una ley autonómica, que pretenden acompasar.

El consejero remarcó que el Observatorio de la Sostenibilidad reconoce a Castilla y León como una comunidad “excelente” en el desempleo medioambiental y añadió que además es un “sumidero de CO2”, por lo que colaborará a que España cumpla con los Acuerdos de París sobre reducción de emisiones. También, destacó proyectos como la eliminación de vertederos y escombreras o la depuración de las aguas residuales. “Cumplimos como el que más”, sentenció el consejero de Fomento y Medio Ambiente en la lucha contra el cambio climático.