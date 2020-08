Castilla y León comunica 392 contagios de covid-19, 107 en las últimas 24 horas, y dos fallecidos

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno / M. Chacón

Las autoridades sanitarias confirmaron este jueves otros 392 positivos de COVID por PCR en Castilla y León, cien más que ayer, de los que 107 correspondieron a la última jornada, frente a los 74 del día anterior. Además, hubo que lamentar dos nuevos fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, uno en Burgos y otro, en Salamanca, según los datos facilitados por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Los casos confirmados totales hoy suman 24 en Ávila; 125 en Burgos; 16 en León; nueve en Palencia; 52 en Salamanca; 41 en Segovia; 21 en Soria; 74 en Valladolid; y 30 en Zamora.

En total, se han confirmado durante la pandemia 31.252 casos de COVID, de los que 24.815 fueron ratificados por PCR y el resto por otros medios. La incidencia de positivos acumulada alcanza los 2.280 en Ávila; 4.637 en Burgos; 3.933 en León; 1.572 en Palencia; 5.059 en Salamanca; 3.885 en Segovia; 2.892 en Soria; 5.771 en Valladolid; 1.223 en Zamora.

En cuanto a los últimos 14 días, la consejera indicó que había 3.132 casos activos, con una media de edad que ha pasado de 60 a 40 años, muchos de ellos asintomáticos durante la segunda fase de la epidemia. “Está caracterizada por tener muchos casos, inicialmente asintomáticos; luego, aparecen los casos leves; a continuación, los más graves con los ingresos y, por último, están los pacientes en la UCI. Esto ocurre con una cadencia de siete a diez días”, apuntó.

La cifra total de fallecidos en hospitales se situó en las 2.082 personas, tras los dos nuevos registrados en Burgos y Salamanca. En concreto, suman 143 en Ávila; 218 en Burgos; 424 en León; 88 en Palencia; 381 en Salamanca; 214 en Segovia; 123 en Soria; 399 en Valladolid; y 92 en Zamora.

El número de altas hospitalarias alcanza las 8.866, 20 más que ayer, con 674 en Ávila; 1.025; en Burgos; 1.755; en León; 392; en Palencia, 1.337; en Salamanca; 940 en Segovia; 445 en Soria; 1.924 en Valladolid; y 374 en Zamora. En la actualidad, hay 169 hospitalizadas por COVID-19 (nueve más que en el anterior recuento) y una media de edad de 68 años. De ellos, doce están en la UCI, uno más que ayer, con una media de 66 años.

Verónica Casado reconoció que la Comunidad sigue con datos “contenidos”, en relación a otros territorios pese a que todas aumentan sus cifras. Eso sí, subrayó que, a diferencia de la primera fase, la diseminación no respeta ningún área de salud y hay casos en todas. En este sentido, hizo referencia a los 135 pacientes de hospitales con nuevas tarjetas sanitarias al ser procedentes de otras comunidades desde el pasado 1 de marzo. La mayor parte procede de Madrid, País Vasco y Cataluña, que son precisamente los territorios con más incidencia, seguidas de Asturias y Aragón.

Además, destacó el esfuerzo de los servicios sanitarios que se traduce en las 10.119 pruebas realizadas en los últimos días, hasta el punto de las 1.500 o 2.000 test PCR que se hacían inicialmente se han pasado a las 5.000 con los rastreos. Reiteró que continúa la emergencia sanitaria, con una situación de alerta sanitaria. “Lo importante no es rastrear y detectar casos, que también lo es, pero la clave es no infectarse por que estamos ante un virus muy contagioso”, sentenció. De ahí que reclamara limitar las relaciones interprofesionales y no mantener la distancia ni una correcta higiene de las manos y uso de la mascarilla.

Delito ético

La consejera de Sanidad también tuvo palabras hacia las personas “descuidadas”, que afectan a todos los grupos de edad. Declaró que hay individuos que se saltan la cuarentena y el aislamiento, lo que supone un delito de salud pública y puede ser sancionado. “También es un delito ético, contra sí mismo y contra los demás”, aseveró.

Residencias

Por lo que se refiere a las residencias de mayores, el número de fallecidos por COVID-19 se mantiene estable desde el viernes, hasta totalizar 1.502. Desde que empezó la pandemia han perecido 804 usuarios en hospitales y otros 698 en las propias instalaciones de los centros. Sin embargo, hay otras 1.105 personas que perdieron la vida con síntomas compatibles con la enfermedad (77 en hospital y 1.028 en la residencia). Así, en estos centros podrían haber fallecido por la pandemia 2.607 personas (881 en hospital y 1.726 en sus dependencias).

El Ejecutivo precisa que estas residencias dan servicio a 41.835 personas. El número de positivos confirmados en estos centros asciende a 7.308 (38 más que ayer), mientras que 7.190 ya han superado la infección (cinco más). Sin embargo, 27 siguen aisladas con síntomas compatibles y 495 en aislamiento preventivo sin sintomatología.

Por lo que se refiere a los centros propios de la Junta, para mayores y personas con discapacidad, atienden a 2.530 personas; con 29 residentes hospitalizados (dos menos que ayer), 135 fallecidos por coronavirus y otros 117 que perdieron la vida con síntomas compatibles.

En estos centros se han confirmado 637 casos de COVID-19 y han sido dados de alta 635 usuarios que han superado la enfermedad. En estos momentos hay una persona en aislamiento con síntomas compatibles, igual que ayer, y nueve lo están de forma preventiva (la misma cifra).