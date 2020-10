Castilla y León es la segunda autonomía en ingresos en planta, uci y defunciones por covid-19

Verónica Casado / Ical

“Francamente preocupados”. Así es como se encuentran en la Consejería de Sanidad a tenor de las cifras: Castilla y León es ya la segunda comunidad autónoma con mayor número de ingresos en planta por COVID-19, en ingresos en UCI y en defunciones en los últimos días, sólo por detrás de Navarra, en los dos primeros casos, y de Melilla en el tercero.

Lo explicó este martes la consejera Verónica Casado, en un coloquio online organizado por Excecutive Forum España recogido por Ical, donde advirtió que la Comunidad lleva semanas con incidencias acumuladas muy altas y la tendencia es que sigan progresando. De hecho, en mes y medio la Comunidad ha duplicado la incidencia acumulada tanto a siete como a 14 días, y ha llegado a declarar más del doble de casos de forma semanal.

En estos momento, la incendia acumulada en España se encuentra en 312,22 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando en Castilla y León se eleva a 486,17, a lo que se une el impacto de esta segunda ola en los hospitales, que ya están igual que el 23 de abril por ocupación en planta y como el 3 de mayo en ingresos en UCI.

Por estos motivos, Casado insistió en la necesidad de disminuir entre todos la incidencia de casos nuevos, la prevalencia de la enfermedad, así como la letalidad, mortalidad y disminuir las consecuencias y las posibles secuelas.

Aunque reconoció que todas las ciudades de Castilla y León están viendo crecer los contagios, prefirió no pronunciarse sobre nuevos confinamientos perimetrales, pues podría equivocarse y se trata de un análisis diario que cambia, como ha ocurrido en ciudades como Salamanca y Valladolid. También, por lealtad a los alcaldes, que siempre serán los primeros en enterarse de la aplicación de cualquier nueva medida, dijo.

“Hay que hacer muchas cosas para quebrar y aplanar la tendencia lo más posible”, añadió, para recordar que el COVID-19 circula con cada uno, y aunque “hay que intentar no confinar”, hay veces que hay que tomar medidas, que a algunos no gustan, para evitar que los casos sigan creciendo. Más allá de nuevas medidas, abogó por cumplir las vigentes: como acabar con que la gente esté en las terrazas sin mascarilla si no está consumiendo; evitar romper las burbujas domésticas y garantizar la distancia social. “No es tanto seguir restringiendo, sino ser responsables con las medidas que ya existen”.