Castilla y León espera la llegada de 33 millones de unidades de protección más frente al coronavirus

Llegada desde China de las primeras seis toneladas de material sanitario comprado por la Junta en marzo / Ical

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que su departamento espera la llegada a Castilla y León de 33,38 millones de unidades de equipos de protección frente al coronavirus covid-19. En conjunto, señaló que este “centro de compras” en el que se ha convertido su deparmento se mantendrá para contar con un stock “suficiente y necesario” ante una posible ‘reescalada’ por un rebrote.

Suárez-Quiñones, que compareció en las Cortes para informar de las actuaciones ejecutadas en relación con la pandemia, subrayó que hasta la fecha, la Consejería ha realizado más de 126 contratos de emergencia, por un importe total acumulado de 41,08 millones de euros para la adquisición de 47,59 millones de unidades de material sanitario y de protección.

En ese sentido, el consejero apuntó que han llegado de estas compras un total de 14,2 millones de unidades, faltando por llegar 33,86 millones de unidades. En conjunto, Suárez-Quiñones destacó que el material conjunto comprado es de 78 millones de unidades, que representan el 91,7 por ciento de lo recibido por la Junta de Castilla y León por todas las procedencias.

Suárez-Quiñones recordó que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el 14 de marzo, organizó y puso a disposición del Ejecutivo un sistema logístico. “La pandemia ha exigido un esfuerzo de gestión inédito, inesperado y de la máxima urgencia, por lo que todas las consejerías de la Junta han ampliado su gestión en ser, de forma prioritaria, un instrumento al servicio de la Consejería de Sanidad”, dijo.

Suárez-Quiñones admitió que la oferta era “muy limitada” en el mercado por lo que aseguró que se seleccionaron los proveedores en función de criterios como seguridad del suministro, precio y plazos de entrega, dando preferencia a los suministradores locales, si existían. “Las necesidades eran muchas y crecientes y no se contaba con material de otras procedencias, por lo que era necesario una gran capacidad de compra”, dijo el consejero de Fomento.

El consejero explicó que el almacén central de distribución se ubicó inicialmente en el Parque de Maquinaria de la Consejería, en Valladolid, y desde el 27 de marzo el operativo pasó a prestarse con una empresa especializada en logística. La nave logística ha recibido la entrada de 156 vehículos, la mayoría camiones trailers (135) y el resto furgonetas (21), ascendiendo a día de hoy a cerca de 31,5 millones de unidades el material recibido y gestionado

Con una flota de diez vehículos de diversas características: vehículos con una tara de 3,500 kilos y capacidad para 12 palets, furgonetas y vehículos refrigerados para determinados envíos especiales (muestras que requieren temperatura controlada), se efectúan dos repartos diarios (en ocasiones hasta tres).

Así, junto al reparto diario de material, indicó que se efectúa un reparto diario de material sanitario más específico a los distintos centros hospitalarios (aparatos ecógrafos, respiradores, carros de parada, equipos portátiles de RX, material de farmacia) según las indicaciones de la Consejería de Sanidad.

Contratos de la Junta

El Covid ha obligado a la Junta de Castilla y León a suscribir hasta la fecha 307 contratos de servicios y suministros con diferentes empresas en su lucha contra la pandemia del Covid-19, que han supuestos un desembolso global de 85,9 millones de euros.

El Ejecutivo ha dado publicidad de la totalidad de los contratos suscritos hasta la fecha, de los que la mayor parte, 277, con un coste de 75,17 millones de euros, corresponden a suministros de material a la Comunidad, para poder luchar contra el coronavirus. Asimismo, el Ejecutivo ha suscrito 30 contratos para la prestación de diversos servicios en su cruzada para volver a la normalidad cuanto antes, por un importe de 10,73 millones.

Los datos publicados ponen de relieva que el mayor desembolso ha correspondido a la Gerencia Regional de Salud, con 40 contratos y 42,76 millones, ya que se ha encargado en el arranque de la crisis de los grandes paquetes de suministros de material sanitario procedentes de China. En concreto, la Gerencia de Salud ha suscrito 24 contratos de suministro por 32,83 millones de euros; y 16 de servicios, por 9,94 millones.

Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la que el Ejecutivo ha centralizado toda la logística y el reparto de material para hacer frente a la pandemia desde un almacén de Valladolid, ha formalizado 99 contratos, por 35,68 millones. De estos, 92 han sido de suministros, por 34,92 millones; y siete de servicios, por 755.972 euros.

Por lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, ha suscrito una decena de contratos, por 7,29 millones de euros, con ocho para material, por 7,27 millones, y dos por 12.414 euros para servicios. En el caso de la Gerencia de Servicios Social, ha cometido 158 pequeños contratos, por 159.184 euros, incluidos los de las gerencias territoriales y las residencias, con 153 para material diverso por 141.268 euros; y cinco para servicios por 17.916.

Vuelos al otro lado del mundo

Un análisis de los principales contratos de la Gerencia Regional de Salud revela que se vio obligada a suscribir nueve contratos para servicios de transporte a China, con 13 vuelos, que han costado la friolera de 7,5 millones de euros

Los contratos de suministro de mayor cuantía corresponden a Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co, ltd y China-Base Ningbo Foreign Trade Co, Ltd. Con la primera, destaca el contrato suscrito por 8,41 millones para el suministro de 1,5 millones de mascarillas FFP2 y un millón de batas impermeables, entre otros.

Asimismo, con la segunda, ha cerrado, entre otros, 6,42 millones para 1,7 millones de mascarillas quirúrgicas y 800.000 FFP3; 1,7 millones de guantes; 2.000 pantallas faciales; 100.000 gafas protectoras y 210.000 buzos. Asimismo, se ha gastado en un contrato 3,25 para medio millón de batas impermeables, y en otro cuatro millones, para el mismo pedido.

La inmensa mayoría del desembolso de la Consejería de Fomento se ha destinado a equipos de protección y entre los contratos suscritos destaca uno de 5,84 millones (Inversiones y Desarrollos Bilaterales SA) para la adquisición de un millón de mascarillas FFP1 y 50.000 FFP2, un millón de guantes látex; 100.000 batas impermeables; 50.000 buzos 3B y otros tantos 4B; 10.000 gafas de protección y 1.0000 estancas hermet.

Asimismo, destaca otro de 3,58 millones de euros (Gamma Solutions) para compra de adquisición de 500.000 mascarillas ffp2 y 2.000.000 ffp1 junto a otro con la misma empresa por 2,4 millones para 160.000 buzos de protección (overall), entre otros.

En cuanto a la Consejería de Sanidad ha destinado el grueso de su gasto a la adquisición de diferentes vacunas, con más de 7,2 millones, entre las que destacan los 3,42 millones para 110.000 dosis de antimeningocócia; y los 2,8 millones y 68.000 para la antineumocócia adjudicados a Pfizer.