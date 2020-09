Castilla y León pide una reunión urgene del Consejo Interterritorial de Salud

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. / Ical

Castilla y León ha pedido una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios y medidas comunes para las comunidades ante la expansión de la pandemia de coronavirus en este meses de nueva normalidad.

Así lo solicitan el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea (Cs), en sendos mensajes que han colgado en sus cuentas de twiter, recogidos por Ical.

“Estamos viviendo la mayor emergencia sanitaria del último siglo”, escribe Fernández Mañueco, que añade que “es imprescindible la colaboración y el trabajo conjunto entre todas las administraciones”. “Pedimos una reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios objetivos de actuación en cada momento”, concluye.

En la misma línea, Igea explica en su tuit que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha puesto en contacto con sus homólogos de Castilla-La Manca y de Madrid para solicitar al ministro del ramo, Salvador Illa, “la convocatoria urgente de una Interterritorial en la que se establezcan criterios comunes a todas las comunidades para determinar medidas restrictivas comunes”.

Precisamente, los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP); de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), y de Madrid ,Isabel Díaz Ayuso (PP), firmaron un protocolo de coordinación entre las tres comunidades vecinas ante la pandemia.

Además, la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno, en concreto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se reduzca en un 50 por ciento la ocupación de los trenes AVE y que no viajen las personas en asientos contiguos o de frente. El Gobierno autonómico no oculta su preocupación por la movilidad con Madrid, aunque subraya que no es “madrileñofobia”.