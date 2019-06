Castilla y León pierde contra Rusia y dice adiós a la XI edición de la Copa de las Regiones

Castilla y León dijo de nuevo adiós a la fase final de la Copa de las Regiones. Otra vez rozando con las yemas de los dedos la gran final. Y otra vez frente a quien es ya la bestia negra europea del combinado que dirige Mario Sánchez, la Región Sur de Rusia-Chayka, quien ya enviara al equipo de la Comunidad a casa antes de tiempo en la edición celebrada en Estambul en 2017. De este modo, cae eliminada de la XI edición de la competición europea, tras el empate a dos goles del otro partido, que clasifica al equipo polaco de Baja Silesia a la final, donde se enfrentará a la anfitriona Baviera (Alemania). Nublado el tiempo en Hankofen, como parte del juego del equipo, quien hoy no supo responder a las expectativas creadas a pesar de que dependía de sí mismo. No fue por falta de ganas, eso sí, por lo que el equipo se va antes de tiempo a casa. Una Rusia motivada por jugar contra un combinado español y algunos errores en la circulación del balón que servían para la creación de ocasiones por parte de los del Este, condenaron a los arlequinados. El partido empezó bien. Nada más arrancar, un centro de Amor al segundo palo fue cabeceado por Puente cruzado, pero se fue por línea de fondo. Esa jugada animó a Castilla y León, que fue fiel a su juego con el balón en los pies, aunque los rusos, a pesar de no jugarse nada, apretaban para no irse de vacío del torneo. El equipo regional alternó en ese momento varias llegadas al área de Chayka, pero sin finalización. En el 9 un balón al hueco por alto de los rusos dejaba a Tishchenko delante del portero y fue objeto de falta de Obispo en el balcón del área. El central del Real Ávila recibió muy pronto la primera tarjeta del encuentro. Pero el lanzamiento de Lednev se fue alto. Los rusos no se achantaban y minutos después generaron otra ocasión por banda izquierda. Lomovtsev disparó a puerta y Berlana envió a córner en una gran estirada. En un choque de ida y vuelta, Jorge Rodríguez disparó cómodo desde fuera en un par de ocasiones, pero detuvo el meta ruso; y Puente lo hizo a la salida de un centro de esquina, desviado por un defensa. También Burgos peinó un balón que se marchó desviado. Una asociación por la izquierda entre Amor y Lolo, que debutaba, concluyó en falta lateral y primera tarjeta para el equipo ruso, a Valiulin, para quien se reclamó la segunda por una mano que señaló el colegiado. La jugada, ensayada, fue desbaratada por la defensa y el tiro de Amor se fue por arriba. Minutos después otra falta, sobre Emilio, fue motivo también de amarilla para Kopylov por parte del rumano Coltescu y obligó al lateral del Astorga a abandonar el campo lesionado. Su lugar lo ocupó Edu Martín. Pero en el minuto 30 llegó la jugada desgraciada. Tras una buena llegada por la banda izquierda rusa el disparo de Tishchenko se fue al palo y el rechace lo tocó Berlana, quien no pudo detener el remate a bocajarro de Lednev. 1-0 y a remar. Por primera vez en el campeonato, Castilla y León se veía por debajo en el marcador. La Selección, quizás algo nerviosa con el resultado en contra, intentó seguir construyendo. Así lo hicieron Dani, el recién incorporado Edu y Puente, en un remate que bien pudo acabar en penalti sobre el jugador del Astorga. Otras jugadas acababan en imprecisiones poco habituales de los arlequinados. Y el empate llegó como menos se esperaba, en un córner, contra un equipo muy físico y muy alto. Lolo botó un saque de esquina y Dani Burgos remató de cabeza a las redes rusas tras rozar en un defensor. Minuto 40 y el equipo se creció. Tanto que un balón en largo plantó delante del portero a Lerma, quien falló en el control. El delantero del Santa Marta tuvo también un remate forzado de cabeza a las manos del guardameta. En los últimos instantes de la primera parte el combinado ruso prácticamente no salía el área. Al descanso, el equipo regional había disparado 14 veces a pesar de la sensación de que no se estaba jugando bien. Cinco de los jugadores titulares de la Región Sur de Rusia hoy también lo fueron hace dos años en la fase final celebrada en Estambul cuando ambos equipos se enfrentaron. Tres repitieron por Castilla y León: Obispo, Puente y Juanan. Uno de ellos, el delantero del Astorga, tuvo una oportunidad clara a la vuelta de vestuarios con un remate de zurda que se fue desviado tras una falta lateral. Todo indicaba que se mantendría el mismo guion que al final del primer tiempo. Los goles llegaban en el otro partido, que en dos minutos pasó del empate a cero al empate a uno. La clasificación seguía igual. Castilla y León se soltó con el balón. Y en la segunda parte se vio a un equipo que se jugaba lo que se jugaba, que recuperó el esférico y lo mimó…, pero no acababa con claridad las posesiones. Faltaba profundidad. Ello provocaba errores en la circulación y ocasiones en velocidad de Rusia, como la que atajó Berlana a Devadze en un mano a mano, jugador franquicia hoy para el combinado del Este. A continuación, en un golpeó largo, la tuvo Puente, con un tiro que se fue junto al palo. El goleador reclamó un penalti que el árbitro no consideró como tal. Pero el final se acercaba y el tanto no llegaba. Más corazón que cabeza. En otra incursión por el centro, tras juego combinativo, Abajo, que acababa de ingresar al campo, disparó alto. El encuentro giró y cambió a una ida y vuelta que perjudicó a Castilla y León. Así, el equipo ruso generaba ocasiones: el autor del gol, Lednev, envió alto delante de Berlana, y Devadze golpeó al palo a falta de cinco minutos. Sólo eran los prolegómenos del segundo gol ruso, que llegó tras un saque de banda que el propio Devadze cruzó a portería. La ilusión y los sueños se rompieron y Castilla y León se despidió, dos años después, por la misma puerta que en Estambul, la de atrás. A pesar de la decepción en la expedición, en la que se vieron lágrimas al término del encuentro, la brega e intensidad de este grupo quedará marcada una vez más para la historia del fútbol regional. Un aplauso para ellos. Alineaciones: Castilla y León: Berlana, Obispo, Dani Martínez, Roberto Puente, Jorge Rodríguez (Álvaro González, 78’), Lerma (Víctor Abajo, 64’), Dani Burgos, Lolo, Javi Amor, Emilio Iglesias (Edu Martín, 31’) y Juanan. Región Sur-Chayka (Rusia): Matveev, Serov, Tishchenko, Kopylov, Devadze, Valiulin (Kramarov, 59’), Lednev (Nastavshev, 84’), Lomovtsev (Polienko, 74’), Khachirov, Persaev y Sokolov. Goles: Lednev (30’), Dani Burgos (40’) y Devadze (87′) Estadio e incidencias: Hankofen Stadium, en la localidad bávara de Hankofen. Partido disputado ante unas 200 personas, 40 de ellos aficionados de Castilla y León. Árbitro: Sebastian Coltescu (RUM). Amonestó a Valiulin (24’), Kopylov (27’), Lomovtsev (56’), Tishchenko (80’) y Devadze (93’) por parte de Rusia; y a Obispo (9’) por Castilla y León. El capitán de Castilla y León destaca que los jugadores lo dieron “todo” sobre el campo pero “desafortunadamente, como en Turquía, otra vez a casa” El capitán de la Selección de fútbol Castilla y León UEFA, el berciano Roberto García Puente, lamentó hoy que al equipo le pudieron “más las ganas de marcar rápido un gol y adelantarse”, una presión que admitió que no “han sabido manejar y que provocó “imprecisiones y desaciertos en algunos momentos”. “Desafortunadamente, nos tenemos que ir a casa otra vez”, aseveró cabizbajo, en referencia también a la cita de Turquía de 2017, frente al mismo rival y en el mismo turno de partido. El delantero del Atlético Astorga reconoció que de antemano preveían un “partido difícil”, como ocurrió en Estambul. “Parece que nos persigue. Teníamos que salir concentrados al cien por cien y darlo todo y así hemos hecho. Los futbolistas se han sacrificado y nos pudo el ansia de marcar el gol y no encajar más. Son detalles que te marcan contra estos equipos, que están aquí por algo y cualquier mínimo error te puede perjudicar”, sostuvo. Con sus cinco goles en fases finales (cuatro en Turquía en 2017 y uno en Baviera), Puente se queda a uno del máximo anotador en este torneo, el húngaro Zoltan Varga, de la región Szabolcs Gabona Csoport. Y con los tres partidos disputados se ha convertido en la cita bávara en el segundo futbolista con más minutos sobre el terreno de juego con la camiseta de Castilla y León, con un total de 1.565, sólo superado por los 1.647 de David Durántez.