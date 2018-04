Castilla y León reconoce mañana la labor y el esfuerzo de los mejores de la Comunidad

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá mañana, a partir de las 12 horas, el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2017, galardones con los que la Junta de Castilla y León reconoce la labor de aquellas personas, equipos e instituciones que han contribuido a la exaltación de los valores de la Comunidad o que han supuesto una aportación destacada al saber universal.

En la ceremonia, además del discurso del presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, también intervendrá el poeta y artista plástico leonés Juan Carlos Mestre, Premio Castilla y León de las Letras, que dirigirá unas palabras a los asistentes en nombre de todos los premiados.

Mestre, nacido en Villafranca del Bierzo en 1957, es autor, entre otros, de poemarios como ‘Siete poemas escritos junto a la lluvia’ (1982), ‘La poesía ha caído en desgracia’ (1992), ‘La tumba de Keats’ (1999) o ‘Un poema no es una misa cantada’ (2013), entre otros. Además, ha firmado numerosos ensayos y ha protagonizado diversas exposiciones individuales y colectivas. Entre sus galardones cuenta con trofeos como el Premio Adonáis de Poesía, el Premio Jaime Gil de Biedma, el Premio de la Crítica de Poesía Castellana y el el Premio Nacional de Poesía. En su fallo, el jurado destacó que se trata de un creador “polifacético, poeta original, imaginativo y feliz, autor de una obra desbordante en la que se mezclan con excelencia todos los géneros literarios”.

Castilla y León también homenajeará al burgalés Grupo Antolín, Premio Castilla y León Investigación Científica y Técnica e Innovación, por su “decidida” apuesta por la innovación, su compromiso con el desarrollo técnico e industrial de Castilla y León y la aplicación de las innovaciones tecnológicas a los procesos industriales. Además, el jurado destacó una trayectoria de más de 60 años construida sobre la innovación, con cientos de patentes mundiales, lo que le ha llevado a ser “líder mundial” en su sector de la automoción.

Por su parte, la catedrática salmantina de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Araceli Mangas Martín, recogerá el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, por su aporte decisivo en el encaje de España en las instituciones europeas. Pionera en el Derecho Comunitario en España, el jurado resaltó su aportación en temas como el Brexit, la crisis de los refugiados o los procesos separatistas en Europa.

También pasarán por el escenario del Miguel Delibes los responsables de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales por su “dilatada” trayectoria social y humana a lo largo de 80 años, así como su compromiso con las personas con discapacidad. El jurado también valoró su importante labor de solidaridad, igualdad e integración por medio de la formación, el empleo y las acciones de accesibilidad.

Asimismo, los jugadores de balonmano Juan García Lorenzana ‘Juanín’ y Fernando Hernández Casado, de 40 y 45 años, respectivamente, y aún en activo en la máxima categoría Asobal, recibirán el Premio Castilla y León del Deporte ex aequo. El jurado, que se reunió hoy, ha valorado los los méritos acumulados por ambos a la hora de concederles la máxima distinción deportiva en la Comunidad.

Quien no está previsto que haga acto de presencia en la ceremonia es el pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas, Premio Castilla y León de las Artes 2017, que un día después de conocer el fallo del jurado, “por su capacidad de unir tradición y vanguardia, por su dominio de formas y colores y por haber sabido captar de manera magistral los campos y gentes de Castilla y León con un estilo propio y una visión esencial”, anunció en declaraciones a Ical su renuncia al galardón al no conllevar dotación económica.

“Pregunté si antes daban remuneración y me dijeron que sí, pero que desde hace cinco años no. Entonces pregunté causa y razón y me dijeron que por la crisis. Pero se están dando subvenciones a cualquiera para nada. ¿Dónde queda aquí la cultura? Si no tienen dinero que lo suspendan, pero que no organicen un premio sin remuneración, y más si antes sí la tenía”, explicó. Tras reunirse de nuevo, el jurado acordó días después “no entrar a valorar la posibilidad de ningún otro candidato” pese a “la excepcionalidad de este hecho”, que se ha producido por primera vez en la historia de los galardones desde que se crearon en 1984.