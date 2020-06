Castilla y León suma 59 casos de COVID-19 desde el viernes y dos fallecidos en hospitales

Test rápidos de coronavirus en Atención Primaria / Concha Ortega

Castilla y León acumuló este lunes, desde el viernes, 59 casos de coronavirus, si bien 58 fueron confirmados por la prueba PCR. De ellos, 14 fueron notificados como nuevos positivos, por iniciar síntomas en los últimos días, y tan solo dos en Palencia tienen diagnóstico de las 24 horas anteriores. Además, los hospitales registraron dos fallecidos y las residencias de mayores y centros sociosanitarios uno más.

De esta forma, la Comunidad alcanza un número total de casos de coronavirus de 26.418 (59 más con respecto al viernes); de esa cifra, 20.006 han sido confirmados mediante PCR (58 más que el viernes). Además, los 14 nuevos notificados se corresponden con ocho en Palencia, tres en Ávila, dos en Burgos y uno en Soria.

La Consejería de Sanidad, que este sábado y domingo no informó sobre la epidemia, explicó que los nuevos positivos notificados se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de estos 14 casos notificados hoy, dos ha sido diagnosticados en las últimas 24 horas y remitidos al Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias (CCAES), según el actual criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad.

No obstante, este sábado el Ministerio de Sanidad informó de que la Comunidad había notificado nueve casos con diagnóstico en el día anterior, es decir, en el viernes 26 de junio, si bien en su boletín del domingo no se actualizaron los datos al no remitir la Junta la información establecida.

Asimismo, desde el pasado viernes se registraron dos fallecimientos en los hospitales de Ávila y Soria, situándose esta estadística en 2.056 decesos. Por tanto, el número de pérdidas por el COVID-19 asciende a 143 en Ávila; 216 en Burgos; 423 en León; 88 en Palencia; 370 en Salamanca; 208 en Segovia; 123 en Soria; 393 en Valladolid; y 92 en Zamora.

Por lo que respecta a las altas hospitalarias suman 8.541, once más desde la última actualización del viernes -cuatro en Salamanca, dos en Burgos, Segovia y Valladolid y uno en Soria-. La cifra total en estos meses se eleva a 666 en Ávila; 969 en Burgos; 1.745 en León; 373 en Palencia; 1.279 en Salamanca; 917 en Segovia; 426 en Soria; 1.814 en Valladolid y 352 en Zamora.

Residencias

Por lo que se refiere a las residencias de mayores, el número de fallecidos por COVID-19 aumentó en uno desde el viernes, hasta los 1.493. De ellos, 698 perecieron en las instalaciones de los centros y 795 en centros hospitalarios. Sin embargo, hay otras 1.105 personas que perdieron la vida con síntomas compatibles con la enfermedad (77 en hospital y 1.028 en la residencia). Así, en estos centros podrían haber fallecido por la pandemia 2.597 personas (872 en hospital y 1.726 en sus instalaciones.

El Ejecutivo precisa que estas residencias dan servicio a 42.539 personas, con 1.493 fallecidos confirmados por coronavirus y 1.105 con síntomas. El número de positivos confirmados en estos centros asciende a 7.180 y 7.087 personas ya han superado la infección, aunque 33 siguen aisladas con síntomas compatibles y 584 en preventivo sin sintomatología.

Por lo que se refiere a los centros propios de la Junta, para mayores y personas con discapacidad, atienden a 2.660 personas; con 30 residentes hospitalizados (uno más que el viernes) y 135 fallecidos por coronavirus y otros 117 con síntomas compatibles en total.

En estos centros se han confirmado 638 casos de COVID-19 y han sido dados de alta 630 usuarios; aunque cinco -uno más- están aislados con síntomas y otros once -uno más- se encuentran en aislamiento preventivo sin sintomatología.