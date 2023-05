Castrillo asegura que Morala "no sabe ni dónde están la mitad de las instalaciones"

El concejal de Deportes critica que el candidato 'popular' "no ha hablado de deporte en cuatro años"

Iván Castrillo. / QUINITO

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Castrillo, contestó a las críticas realizadas por el candidato del PP a la Alcaldía, Marco Morala, sobre el estado de las instalaciones deportivas de la ciudad, asegurando que "me sorprenden, porque no sabe ni dónde están la mitad de ellas y en cuatro años no le escuché nada sobre deporte".

Castrillo recordó que "cuando entré en la Concejalía me encontré las instalaciones bastante defectuosas y gracias a Dios hemos podido acometer, con una cuantía bastante importante, actuaciones como las filtraciones de agua", aunque asumió que "queda mucho trabajo por delante, porque es bonito inaugurar, pero mantener es algo que el PP no ha hecho nunca".

Después de que Morala acusara al concejal de ser "la peor calamidad que le ha podido suceder al deporte ponferradino", Iván Castrillo se limitó a comentar que "a Marco lo que le gusta es insultar o faltar al respeto, incluso a los deportistas, como cuando va a dar un premio al Rally del Bierzo, que no había ido en cuatro años, y se marcha sin despedirse de los organizadores. Ellos van a hacerse la foto y a prometer cosas que son todo mentiras. No estoy preocupado, porque los clubes y las escuelas saben lo que ha pasado en estos cuatro años y tengo su apoyo al cien por cien".