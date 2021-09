El PP de Castropodame protesta por la distribución del gasto de los remanentes municipales por localidades

Calculan el gasto por habitante y concluyen que “para el PSOE y CB” hay vecinos “de primera” y otros que no se ven tan beneficiados

Castropodame. / geobierzo

El PP de Castropodame ha manifestado este martes su disconformidad con lo que considera “un reparto absolutamente injusto y discriminatorio de los remanentes de tesorería”.

Según el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Alfonso Pérez Núñez, “el reparto de los 700.000 euros de remanentes deja en evidencia la forma de actuar de un equipo de Gobierno que pone por delante sus interés personales y políticos a los de los vecinos al constatar la exigua cantidad de esta cuantía que se destinará a actuaciones en la localidad de Matachana”.

Desde el PP municipal, recuerdan que los remanentes “son los ahorros de los ciudadanos conseguidos gracias al el sacrificio, la responsabilidad y el esfuerzo en el pago de los impuestos de todos y cada uno de nuestros vecinos” por lo que lo esperable, a juicio del PP, sería que la localidad con mayor número de habitantes fuera la que más dinero recibiera. “Sin embargo, en Matachana, pueblo más habitado del municipio, han de conformarse con 202,27 euros por vecino frente a los 1.078,48 euros por vecino que recibirán los habitantes de San Pedro Castañero, la localidad menos poblada, lo que supone no el doble, ni siquiera el triple, ¡sino cinco veces más!, es decir, un reparto totalmente injusto y para el que no encontramos ninguna justificación lógica”, aseguran.

Desde el Grupo Popular, insisten en que “todos los vecinos son iguales y todos tienen las mismas obligaciones a la hora de pagar sus impuestos, pero también a la hora de se respeten sus derechos”, y reprochan a la alcaldesa, Josefa Álvarez, el, a su entender, “sectarismo en la gestión y el reparto de estos remanentes para lo que se contó con la opinión de todos los pedáneos del PSOE, mientras que los de Villaverde de los Cestos y Calamocos, por ejemplo, siguen esperando una llamada”, dicen en el PP.

Su portavoz, Pérez Núñez, señala que “si bien Villaverde de los Cestos y Calamocos son el segundo y tercer pueblo con más habitantes y que ya con los remanentes de 2018 salieron perjudicados al no ejecutarse las obras previstas en ninguno de los dos pueblos, ahora no solo no se les compensa por aquella pérdida, sino que tampoco reciben un reparto proporcional a sus habitantes de los remanentes”.

Igual de escandaloso resulta para el Partido Popular de Castropodame el caso de Viloria, que recibe, aseguran 385,31 euros por habitante “a pesar de ser el cuarto pueblo por población”. “Del mismo modo, Castropodame y Turienzo Castañero, van a recibir la mitad menos por habitante que San Pedro Castañero”, protesta el PP.

“Es lamentable comprobar cómo para el PSOE y su socio de Gobierno, Coalición por el Bierzo, hay vecinos de primera, como los de San Pedro Castañero; de segunda, como los de Castropodame y Turienzo; vecinos de tercera, como los de Viloria; de cuarta, como los de Calamocos y Villaverde; y de quinta, como los de Matachana”, concluyen los populares.