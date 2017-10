Los sindicatos policiales y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han denunciado la situación que están viviendo los agentes desplazados a Cataluña, casi 600 destinados en Castilla y León entre ambos cuerpos de seguridad -unos 400 guardias civiles y cerca de 200 policías nacionales-, a la vez que reclaman al Gobierno protección para ellos.

Todos los sindicatos policiales, en unidad de acción, convocaron esta mañana concentraciones a las puertas de todas las comisarías de España en apoyo de los agentes destinados o desplazados a Cataluña, a la vez que reclamaron al Estado mayor contundencia y denunciar lo que califican como el mayor ataque que ha sufrido la Policía Nacional en sus 150 años de historia.

El responsable de la Confederación Española de Policía (CEP), Félix Ruiz, calificó la situación de hostigamiento y acoso que están viviendo sus compañeros de gravísima y asegura que es algo similar “a lo que se pudo vivir en la Alemania nazi”.

No obstante, Ruiz aseguró que no se puede hablar de la sociedad catalana en su conjunto, de la que también estamos recibiendo muchas muestra de apoyo. “Estamos ante grupos violentos, orquestados y dirigidos que no quieren dejar vivir a los compañeros que, cumplimiento de su deber, han sido trasladados a Cataluña”.

A su vez, el representante de la CEP, recalcó que la Policía esta en Cataluña con el único objetivo de que se cumpla la ley, “algo fundamental en un Estado de Derecho como España”, a la vez que recalcó que el Gobierno debe ser más contundente y “no puede dejar de la mano de Dios” a los agentes movilizados.

En la misma línea se manifestó el secretario de prensa de la AEGC, que aseguró que no se puede esperar más tiempo para que se produzcan las primeras detenciones por delitos de odio y xenofobia. “Estamos dando una imagen de impunidad total y de que todo vale contra la Guardia Civil y la Policía Nacional”, resaltó.

Además, también reclamó al Gobierno más contundencia y protección para todos los agentes de la Guardia Civil y del CNP desplazados, que “lo único que hacen es intentar cumplir un mandato judicial.