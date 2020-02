Cat&Rest Intagrás-Clima debuta en el grupo A1 de ascenso a LEB Oro

Imagen de un partido del Baloncesto Ciudad de Ponferrada. / EBD

Toda vez que Cat&Rest Intragás-Clima CDP ha certificado este fin de semana su permanencia otra temporada más en LEB Plata, toca recordar en qué consistirá la liguilla de la segunda fase por el ascenso de categoría. A la misma acceden los seis mejores mejores de cada grupo, que no se vuelven a enfrentar entre ellos, si no que se arrastran los resultados de la primera fase.

Pero antes de todo esto, toca afrontar un último encuentro a mil kilómetros de distancia para jugar contra Enerdrink UDEA Algeciras. Puede ser que sea un choque con trascendencia o no, en función de lo que haga Bodegas Rioja Vega, que recibe en su casa a CB Marbella, siendo el único que depende de sí mismo. Si los de Jenaro Díaz ganan, pasarán como sextos al grupo “A1”, pero si no lo hacen se abre todo un abanico de opciones.

Con una derrota del conjunto logroñés, se clasificaría CB Morón siempre y cuando gane en Zamora, pero si tampoco lo hace es ahí cuando se abren las opciones para la escuadra algecireña, que sabe que estas combinaciones no son tan remotas por lo que saldrá a por todas ante el equipo de David Barrio. Y al acecho está precisamente un CB Marbella que saldrá también a por todas en el Palacio de los Deportes de La Rioja, ya que sería el que se clasificaría siempre que pierdan CB Morón y Enerdrink UDEA Algeciras.

Y es ahí donde las opciones de que Ciudad de Ponferrada empiece la segunda fase con un balance de 5-5 o 4-6 dependen de quién se clasifique. Mirando las diferentes opciones, es evidente que conviene que lo haga Bodegas Rioja Vega, equipo al que se ha ganado los dos partidos, con lo que se empezaría con cinco triunfos (los otros tres son los de casa ante Innova CHEF e Igualatorio Cantabria Estela, y el de Juaristi ISB disputado en Azkoitia).

En cambio, en caso de clasificación de cualquiera de los tres equipos andaluces, se partiría con cuatro victorias, ya que Cat&Rest Intragás-Clima CDP habría ganado uno y cedido el otro (para que Algeciras tenga opciones debe ganar obligatoriamente al equipo de David Barrio).

Los posibles rivales

Aparte de los cuatro aspirantes para una plaza ya señalados, desde el grupo “oeste” acompañan a los bercianos UBU Tizona, Igualatorio Cantabria Estela, Juaristi ISB e Innova CHEF. Y mirando todas las circunstancias, el basketaverage particular se tiene ganado por santanderinos y zamoranos, mientras que se ha cedido respecto a guipuzcoanos y burgaleses (con lo que se perdieron los dos partidos de liga).

Ahora mismo del grupo “este” hay confirmados cuatro auténticos “equipazos” que garantizan partidos de gran nivel en el pabellón “Lydia Valentín”. Estos son un Real Murcia en gran estado de forma, el Basquet Girona presidido por Marc Gasol y que tiene como claro objetivo el ascenso, un CB Prat que quiere regresar a la categoría que perdió la pasada temporada y el Hestia Menorca que es el equipo que más afluencia de público tiene en sus partidos y que cuenta en su plantilla con un histórico como Urko Otegui.

Para las dos plazas restantes hay hasta cuatro aspirantes que son L’Hospitalet de Llobregat, Gran Canaria “B”, FC Barcelona “B” y Albacete Básket.

¿Cuál es el formato de la competición?

Como hemos señalado los enfrentamientos directos de la primera fase cuentan para la segunda, de tal forma que cada equipo comenzará con diez partidos disputados… Por lo tanto, en el caso de Cat&Rest Intragás Clima-CDP se enfrentará a los seis conjuntos procedentes del grupo “Este” en formato liguilla a doble vuelta, con lo que quedan 12 jornadas pendientes hasta el final.

Al finalizar, el campeón del grupo “A1” será el que ascienda directamente a LEB Oro, mientras que las otras dos plazas se decidirán en Play Offs en los que participarán del segundo al octavo clasificado, además del campeón del grupo “A2” que será repescado. Para subir es necesario superar dos eliminatorias.

Por lo tanto, los clasificados entre el noveno y duodécimo puesto se irán de vacaciones al acabar esta segunda fase de la competición.

Clasificación virtual si hoy empezase la Liga

Diversas páginas web y redes sociales especializadas en LEB Plata ha hecho el esfuerzo de calcular cómo empezaría el grupo “A1” si lo hiciese hoy, contando con CB Morón al ser actualmente el sexto clasificado.

Cat&Rest Intragás-Clima CDP sería séptimo con un balance de 4 victorias y 6 derrotas aunque, como señalamos, la cosa todavía puede dar muchas vueltas porque quedan una plaza del grupo “Oeste” y dos del “Este” por decidir.

1-UBU TIZONA (9-1)

2-IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA (8-2)

3-REAL MURCIA (7-3)

4-CB PRAT (7-2) Le queda un partido contra Hestia Menorca

5-BASQUET GIRONA (5-5)

6-TORRONS VICENS L’HOSPITALET (5-5)

7-CAT&REST INTRAGÁS CLIMA CDP (4-6)

9-JUARISTI ISB (3-7)

10-GRAN CANARIA (3-7)

8-CB MORÓN (3-6) Le queda un partido contra Innova CHEF

11-HESTIA MENORCA (2-7) Le queda un partido contra CB Prat

12-INNOVA CHEF (2-7) Le queda un partido contra CB Morón