CB Bembibre cierra la temporada con derrota en Madrid ante el Estudiantes (68-57)

Tras la última jornada disputa en Madrid ante el Estudiantes las bercianas concluyen la temporada en la undécima posición de la clasificación. / CB Bembibre

Club Baloncesto Bembibre ha finalizado su sexta temporada en la Liga Femenina, máxima categoría del baloncesto nacional, con derrota 68-57 ante el Estudiantes en tierras madrileñas. Los dos equipos no se jugaban nada pero las estudiantiles estuvieron mejor y se llevaron el gato al agua. Así se pudieron despedir la temporada las capitalinas con una victoria tras no conseguir el objetivo de la permanencia. Por su lado las del Bierzo Alto cierran la temporada con nueve victorias y ocupando finalmente la undécima posición de la clasificación. Desde hace semanas las chicas del asturiano, Fran García han conseguido el objetivo de la permanencia y desde entonces no han sumado más victorias. Se ha notado en estas últimas jornadas el esfuerzo físico realizado por las bercianas y que no tenían apenas cosas en juego. De todas formas ya es un éxito que Bembibre se asegure un año más su presencia en esta Liga Femenina. La temporada no ha sido fácil para las rojillas especialmente después de la lesión en diciembre en Zaragoza ante Mann Filter de la canadiense, Quinn Dornstauder. Había sido pieza clave del equipo en los primeros meses de competición y fue un duro revés pero las bercianas se supieron levantar. Ahora toca pensar en la próxima temporada y en poner en las próximas semanas los primeros mimbres del equipo. Lo primero es saber si Fran García sigue en el banquillo de las del Bierzo Alto, algo que parece bastante probable ya que el asturiano méritos ha realizado. Su trabajo es valorado por muchos sectores aunque otra cosa es que el interesado pueda valora otras ofertas o proyectos en el caso de que aparezcan. La respuesta no tardará en llegar en las próximas semanas. Si renueva Fran sería su tercera temporada en el Bierzo.