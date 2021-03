CB critica que Bembibre ha aprobado un presupuesto “nefasto”

Jaime González, junto a Iván Alonso / CB

El portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Bembibre, Jaime González, ha criticado con dureza el presupuesto para 2021 aprobado con los votos a favor del grupo municipal socialista, tachándolo de “nefasto”, “el peor presupuesto para Bembibre” y, directamente, “mentira”.

El que fuera regidor de la Villa señala que en las cuentas municipales aparece una inversión de 5,8 millones de euros para el polígono industrial “cuando saben, y así se lo hace constar la interventora, que la inversión no está disponible, pues no hay convenio formalizado. Además, no van a ejecutar la obra en este ejercicio, para la cual necesitan unos terrenos que, a fecha de hoy, no han adquirido”.

Los bercianistas, que votaron en contra de las cuentas, apuntan que suben tanto el gasto de personal (242.000 euros más) como las comisiones que tiene que pagar el Ayuntamiento a los bancos, que se triplican, mientras que “en la memoria explicativa elaborada por la alcaldesa consta que las inversiones reales ejecutadas en 2020 fueron por un importe total de cero euros”.

En cuanto a los ingresos, se incrementan en 50.000 euros las plusvalías y los recibidos de otras administraciones para inversiones reales caen de 380.000 a 270.000 euros.

Cuentas con superávit

“Sorprendentemente”, argumenta Jaime González, “presentan un presupuesto con superávit, con 14.000 euros menos de gastos que de ingresos. ¿De verdad creen los socialistas que no hay gente en Bembibre a la que ayudar con esos 14.000 euros que no ven en qué gastar?”.

Por otro lado, González critica que los aparcamientos que el Ayuntamiento tenía por cesión de los propietaros a cambio de la exención del IBI pasarán a costar 27.250 euros al año, que los ingresos procedentes del Gobierno central bajan 64.000 euros y que las retribuciones y seguridad social de la alcaldesa aumentan de 36.600 euros en 2019 a 42.000 en este ejercicio.

Además, finaliza, “pregonan control del gasto público pero cuando antes era necesaria una propuesta de gasto para cantidades a partir de 500 euros, ahora para los gastos inferiores a 1.000 euros no tienen que dar ninguna explicación ni pedir conformidad ni autorización”.