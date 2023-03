CB considera que la promesa de la A-76 es "la misma canción que en otros festivales”

Calculan que, dados los plazos que han de cumplirse, no se construirá el vial hasta por lo menos 2025

Reunión con el Secretario de Estado de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Ponferrada. / C. Sánchez

Coalición por El Bierzo considera que el secretario de Estado de Infraestructuras ha venido “a vendernos la misma canción que en otros festivales”.

“En marzo de 2018 fue publicada la información pública del proyecto de trazado por un importe de 101,6 M€. Posteriormente, el 13 de febrero del 2019, se aprobó (BOE del 14 marzo del 2019), esto quiere decir que al proyecto de construcción le quedaban, de aquella, unos 6 meses para ser aprobado definitivamente y, por tanto, deberían haberlo sacado a licitacion ese mismo año. Pero al gobierno, no le interesó lo más mínimo y lo metió en un cajón donde ha dormido, “curiosamente”, hasta ahora”, aseguran desde Coalición.

“Ahora, nos dicen que lo sacarán a información publica en abril, lo cual supone un retroceso aprovechándose de que los ciudadanos, habitualmente, no entienden estos subterfugios soportados en cuestiones administrativas y piensan que ya van a ejecutarse las obras. Esta nueva información pública comporta 30 días hábiles para alegar sobre el trazado (art. 12 ley 37/2015 de carreteras) y de 20 días hábiles para alegar sobre las expropiaciones (art.17, 18 y 19 ley de exprop. forzosa de 1954). Lo cual supone que tendrán que motivar muy bien esta nueva información pública y anular la anterior del 2019 que fue aprobada por el Secretario de Estado”, explican los de Iván Alonso.

“Si se sacase a información pública en abril, con seguridad habrá alegaciones y los plazos se dilatarán varios meses, por lo que muy difícilmente se aprobará para este año 2023. Lo que también supondría que habría que redactar el proyecto constructivo, aprobarlo, etc., unos 6 meses más y suma y sigue, como muy poco supone mediados del 2024. Si todo fuese bien, se pueden licitar las obras en verano del 2024, y la duración se prolongará hasta el 2025”, calculan en Coalición por el Bierzo.

“En conclusión, todo contando que haya intención de hacerlo, si no, al cajón nuevamente y teniendo en cuenta que hay elecciones por medio, y todo se puede trastocar de nuevo. Desde luego, no vemos verdadera intención alguna, lo único que han hecho hasta ahora es marear la perdiz y dilatar los plazos, utilizando estas fórmulas administrativas que la gente no entiende”, concluye CB.