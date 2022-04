CB tacha de "muy decepcionante" la visita de Teresa Ribera al Bierzo

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto al director de Ciuden, Arsenio Terrón. / C. Sánchez

Coalición por el Bierzo (CB) tachó este viernes de "muy decepcionante" la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el anuncio del proyecto que su ministerio tiene para la antigua central de Compostilla I, señalando que "es imposible entender cómo desde el Gobierno de España se puede pretender revertir la dramática situación que vive el Bierzo a base de museos y salas de exposiciones".

Los bercianistas rebajaron la propuesta de Ribera a algo que "sería satisfactorio desde la gestión de una concejalía, pero que no puede ser muestra de la gestión de un ministerio o del Gobierno de España". "A los bercianos no se nos puede vender como un logro convertirnos en el 'museo de la España vaciada', que es a lo que nos están abocando", sostienen en un comunicado, en el que afirman que este proyecto es una forma de "dar carpetazo a un marrón del que no saben cómo librarse".

Por último, desde CB lamentan que "de todos los proyectos para Compostilla I, parece que ha habido un esfuerzo para elegir uno de los más cutres. Visita tras visita de ministros, lo único que sacamos en claro es que importamos muy poco fuera del Bierzo".