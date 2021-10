CB critica “la falta de inversiones de Endesa para el Bierzo” y tacha de “decepcionante” la visita de Sánchez

Iván Alonso, portavoz de CB. / QUINITO

Coalición por El Bierzo crítica “con dureza el desmantelamiento y falta de inversiones de Endesa para con El Bierzo”. En esta ocasión se refieren al “Plan de proyectos con dos posibles inversiones por concretar, planta de reciclaje de baterías y de palas eólicas. Endesa pretende confundir a la opinión pública con la palabra baterías eléctricas. Una cosa es una planta para desarrollar y fabricar baterías eléctricas, algo que aplaudiríamos y que generaría 1.000 empleos y otra cosa es una nave para reciclaje de baterías eléctricas algo que no queremos en nuestra tierra y que generaría 20 empleos (aunque vendan y defiendan que son 50)”, asegura la agrupación en un comunicado.

“No queremos para El Bierzo una planta de reciclaje de componentes altamente contaminantes y peligrosos, encima al lado de un pantano (consumo humano y de regadío). El 90% de la “porquería” de España se reciclaría aquí, y encima presumen de ello. ¿Por qué no lo hacen y de paso traen la fábrica de baterías? Es evidente que 1.050 empleos con la fábrica y la nave de reciclaje podría ser soportable y una contraprestación. Pero no va a ser así y los bercianos nos tenemos que tragar hasta 8.000 kilos de baterías al año altamente contaminantes. Lo mejor de todo es que tantísimo coste para nuestra tierra tiene un altísimo grado de inversión, y es que la broma costará no menos de 13 millones euros que pretenden que se los subvencionemos”, explican.

Desde esta formación política muestran su “frontal oposición a que los fondos europeos, Next Generation o el propio Gobierno de España, les concedan un sólo céntimo de euro para tamaña tropelía. Si es un proyecto tan bueno y generador de riqueza y empleo ¿Cómo es que no se pelean Valladolid, Vigo, Zaragoza, Madrid, Barcelona, etc. sedes de grandes factorías de vehículos por ella?”. Además, piden al Ayuntamiento de Cubillos del Sil y a la Junta de Castilla y León que “sean absolutamente escrupulosos en las respectivas licencias medioambientales y de ocupación y, por supuesto, en la medida de lo posible, oponiéndose al proyecto”.

En cuanto a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ponferrada aseguran que “fue decepcionante por sus nulos compromisos y anuncios. El grado de compromiso con El Bierzo empieza a ser tan exiguo que ya no nos venden ni mentiras, ya que no hay nada que vender; no es menos cierto que esperábamos al menos algo relativo a Endesa, ITJ o MITECO. Pues nada de nada, salvo la tan traída y llevada carta que jugar con la CIUDEN que le cambiarán de nombre y darán otros cometidos, como si desarrollar lo que tiene que hacer y no hace, no bastara para El Bierzo”.

Por todo ello, piden a Sánchez que “vigile bien de cerca a la Ministra para la Transición justa y Reto demográfico, Teresa Rivero, y su idea de subvencionar estos proyectos con el dinero de todos. Bien al Contrario es deseable que se sienten de una vez con Endesa y cara a cara presionen para no perpetrar esta vergüenza global de la compañía para con la tierra que le vió nacer”.