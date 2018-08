CB: “Macías y USE manipulan a sus pedáneos para tapar sus turbios asuntos con la alcaldesa”

Los dos ediles del cogobierno municipal, Pedro Muñoz (I) e Iván Alonso (D), en una imagen de archivo. / QUINITO

Coalición por el Bierzo acusa al concejal Santiago Macías de manipular a los pedáneos de USE tras la rueda de prensa ofrecida por esta formación sobre las inversiones en pueblos del medio rural de Ponferrada. “El hecho de que Santiago Macías, único concejal del grupo USE que no asistió al Pleno de Presupuestos del pasado 7 de agosto, haya sido el designado para justificar la negativa de su partido a aprobar dichos Presupuestos da una idea exacta del profundo desprecio que los representantes de USE sienten por todos los ponferradinos”, indica en un comunicado la formación, al tiempo que califica a Macías como “el peor concejal de Medio Rural de la historia del Municipio de Ponferrada, pues el hecho de no hacer nada ni en las pedanías ni en los barrios no le impidió en ningún momento cobrar una dedicación exclusiva de más de 45.000 euros anuales. Es decir, que se llevó en su sueldo casi la mitad de toda la inversión del presupuesto de Medio Rural de 2015”.

Sostiene además que a los dos pedáneos de USE presentes en la rueda de prensa que ofreció Macías “se les incitó a actuar como confidentes en una reunión de trabajo que los representantes de las juntas vecinales y los barrios mantuvieron con el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, para analizar la situación de pérdida de más de un millón de euros de inversión, derivada del rechazo de los presupuestos, y las alternativas más viables”

“Por supuesto que en la reunión con los representantes de las pedanías y los barrios, celebrada el pasado 13 de agosto de 2018, se habló, como no podía ser de otro modo, del rechazo a los Presupuestos en el Pleno del pasado 7 de agosto, una postura que la gran mayoría de los representantes vecinales consideró incomprensible. Asimismo, los representantes vecinales fueron informados de que en estos momentos la única posibilidad de acometer inversiones en las pedanías y los barrios pasa por una modificación de crédito del Presupuesto de 2016, un Presupuesto muy precario, donde, en el apartado de inversiones, sólo se pueden prorrogar dos millones de euros, cuando en el rechazado por USE el 7 de agosto había 9 millones de euros para inversiones”, explican desde grupo municipal de CB.

“Así las cosas y dada la situación de bloqueo inversor provocada entre otros grupos por USE, el grupo Municipal de Coalición por El Bierzo, que gestiona tanto las concejalías de Medio Rural como la de Bienestar Social, no tiene intención alguna de negociar nada ni con este grupo ni con el exalcalde Folgueral ni con las personas profundamente desleales que reiteradamente han faltado a su palabra y han supeditado los intereses de los ponferradinos a sus propios, y presuntamente espurios, intereses”, añade.

Asimismo puntualizan a Macías que “Cuatrovientos es una Alcaldía de Barrio y también depende de la gestión de Coalición por El Bierzo a través del área de Participación Ciudadana, que corresponde a Bienestar Social. Pero es que también debe saber que hay una interrelación entre las acciones de Bienestar Social y las de Medio Rural. Por eso las inversiones en esos enclaves se recogen en el Presupuesto de Medio Rural, que ha sido elaborado de forma independiente por este grupo con la participación igualitaria y plural de los representantes de las juntas vecinales y de los barrios”.

“Cuando critica que el Ayuntamiento previera una aportación de 190.000 euros para la carretera de Peñalba, Santiago Macías sabe, porque ha sido expresamente informado en la comisión de Medio Rural, que el arreglo de esta carretera contempla una aportación de cuatro administraciones por vía de un acuerdo en el que el Ayuntamiento debía poner 190.000 euros para elementos correctores en la sujeción de la montaña, pero esto no merma en nada las inversiones e intervenciones en pedanías, barrios y pueblos del municipio previstas en el listado que se incorporó al documento presupuestario y que les fue entregado a todos los representantes de juntas vecinales y barrios”, explican los bercianistas.

CB también se refiere a las críticas de USE a la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de un glorieta en Fuentesnuevas, “alegando que esa obra debe hacerla el Ministerio, porque afecta a una carretera estatal. Sin embargo, acto seguido dice que su grupo (no él, que no estaba) no apoyó el Presupuesto, entre otras razones, porque no contemplaba obras tan fundamentales como el acceso al Hospital desde la A-6. O sea, que el ayuntamiento no puede hacer una glorieta en Fuentesnuevas, pero sí debe hacer una salida de una autovía del Estado para comunicarla con un hospital de la Junta de Castilla y León”.

Los bercianistas señalan asimismo, que “los pedáneos y alcaldes de barrio han sido exhaustivamente informados de que las pequeñas obras de las alcaldías de barrios que no se recogían de forma nominal en el listado, estaban contempladas en la partida general de asfaltado y hormigonado”.

“Por tales motivos, exigimos a USE Bierzo y especialmente al más resentido de sus miembros, Santiago Macías, que explique por qué su grupo votó en contra de un presupuesto que para el medio rural contemplaba unas inversiones 10 veces superiores a las que él y su grupo aplicaron a los pueblos cuando ellos gobernaban y que dejen de enfrentar a los ponferradinos y a sus representantes políticos, quienes no merecen de ningún modo que las negociaciones de USE con la alcaldesa para arreglar sus turbios asuntos afecten a los intereses del municipio y a sus habitantes”, concluyen.