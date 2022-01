CB le recuerda a la ministra Reyes Maroto que "los compromisos hay que cumplirlos"

"No me gusta ser tan ácido y por ello voy a reconocer que algo si me gustó de la visita, fueron muy afortunadas las declaraciones de la ministra sobre el Señor Mañueco, autoproclamado “Voz del mundo rural”

Raúl Rodríguez Canca. / EBD

Coalición por El Bierzo ha criticado la visita de políticos que acuden al Bierzo con motivo de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el 13 de febrero. Raúl R. Canca, candidato de Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe a las Cortes de Castilla y León, asegura que "comenzó la campaña, y con ella, como si de la mismísima gala de los Oscar se tratase, comienzan a pasar todas las personalidades de la política por la alfombra roja de El Bierzo, los mismos que durante cuatro años no miran hacia esta región".

"La visita de la ministra Reyes Maroto, trajo tres grandes promesas para con los [email protected], un clúster agroalimentario, ramal ferroviario en el polígono de Villadangos y la ampliación y modernización del Parador de San Marcos de León e inversiones debido al plan Xacobeo, en su mayoría para Sahagún. De tres acertó en una al menos", explica en un comunicado.

"Empecemos por el clúster agroalimentario. Sólo tiene de positivo que es una promesa a llevar a cabo en El Bierzo pero sin atribuciones económicas, eso sí más rimbombante que la propuesta del PP, Parque Agroalimentario, prepárense las gentes de El Bierzo que el próximo que venga prometerá una pirámide Azteca para guardar el grano de la cosecha, fundamental para el desarrollo de nuestros sellos de calidad (entiéndase la ironía con la tierra de campos)", continúan desde este agrupación.

"Sigamos con el ramal ferroviario para Villadangos, nada menos que 14 millones comprometidos para ese fin, para que tengan perspectiva los bercianos y bercianas, en los Presupuestos Generales del Estado se destinan unas inversiones para TODO El Bierzo de algo más de 9 millones, lleguen a sus propias conclusiones".

"La historia se repite, la vida sigue igual, cuando vienen los jefes de Valladolid o Madrid, los bercianos del partido asienten, sonríen y aplauden, pero de verdad ni uno solo fue capaz de decirle a la Ministra que el polígono de Villadangos no está en El Bierzo y que aquí tenemos el polígono de El Bierzo alto, La Llanada, el PIB, El Bayo y los polígonos de Villafranca, Camponaraya, Torre, Cabañas y Toral de los Vados, y como es habitual se estaba olvidando de nuestra tierra".

El candidato de CB destaca "el Plan Nacional Xacobeo por valor de 6 millones de euros en su mayoría para Sahagún. Decisión muy acertada y beneficiosa para los 4 caminos que pasan por tierras bercianas, Manzanal, Olvidado, Invierno y Francés, sobre todo para los que se están intentando abrir paso para ser una alternativa turística real, y no debe saber que el 75% de los peregrinos que hacen el camino por segunda vez, eligen empezarlo desde tierras bercianas".

Para finalizar, "inversiones para el Parador de San Marcos de León, no es mi intención ser repetitivo, y por ello no voy a reproducir el párrafo anterior, pero si diré, que si las promesas iban de paradores, podría haber propuesto la ampliación del Parador de Villafranca, o uno nuevo y de cuya promesa nadie se acuerda en Villablino", puntualiza.

"No me gusta ser tan ácido y por ello voy a reconocer que algo si me gustó de la visita, fueron muy afortunadas las declaraciones de la Ministra sobre el Señor Mañueco, autoproclamado “Voz del mundo rural”, “Presidente del campo y de la industria agroalimentaria”, en las que le reprocha no haber cumplido el anuncio del Ex Presidente Herrera de instalar el parque agroalimentario en El Bierzo. Hay que cumplir los compromisos, hay que pasar de las palabras a los hechos”, palabras que aplaudo y subrayo, por ello, y aprovechando que el PSOE gobierna la nación y la visita del Ex Presidente Zapatero a El Bierzo. Aprovecho para recordar a la Ministra Maroto que en 2008 Zapatero, anunció la A76 Ponferrada-Ourense, así como solucionar el problema ferroviario del Manzanal y como ella misma dice: “Los compromisos hay que cumplirlos”", finaliza.