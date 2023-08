CB pedirá a Endesa la cubrición el canal de Cornatel

Critica el “agravio comparativo” al Bierzo en comparación con la inversión planeada para el cierre de la central de As Pontes

Imagen: www.panoramio.com

Coalición por el Bierzo ha emitido un comunicado este martes, “después de conocer los detalles de la inversión de Endesa en As Pontes”.

Desde Coalición por El Bierzo, han querido mostrar “nuestro hartazgo con estas, de nuevo, diferencias comparativas para con El Bierzo, la que fue la cuna de la Empresa Nacional de Electricidad. Contemplamos una vez más con verdadero estupor como la central de As Pontes, finalmente se cerrará y se invertirá en la reindustrialización de la zona la friolera de 2.500 millones de euros, frente a los poco más de 260 millones para El Bierzo”.

Para los de Iván Alonso, “esta ‘millonada’ de inversión para As Pontes, va a generar 1.300 empleos directos, mientras que aquí, simplemente, van a demoler las instalaciones, eso sí, lo más rápido posible para no pensar en otro uso más adecuado; para traer ‘chatarrerías’, una de reciclaje de palas eólicas y otra de reciclaje de baterías de litio, por cierto, material altamente peligroso”, aseguran los bercianistas.

CB calcula que “estas dos plantas de reciclaje generarán no más de 20-30 empleos directos cada una de ellas. Por todo ello, desde nuestra formación política no podemos sino que considerar una auténtica vergüenza esta consideración de la empresa que nació aquí, en El Bierzo, recordemos que los primeros dividendos de Endesa fueron los que permitieron, precisamente, la creación de otras infraestructuras y el crecimiento de esta empresa en otras localizaciones (Andorra, As Pontes, etc.)”, señalan.

Iván Alonso añade que “si nos parece vergonzosa la postura de Endesa, no lo es menos la del Gobierno Central. Las declaraciones de la directora del Instituto para la Transición Ecológica, antes llamada Transición ‘Injusta’, pidiendo más para El Bierzo; así como la propia ministra Teresa Ribera, más preocupada por si se reabre al tráfico la calle Real en Ponferrada, la cual ni conoce; muestran claramente el olvido de sus responsabilidades en este asunto. Endesa, en todas estas actuaciones está ‘regada’ de financiación a través de los fondos europeos los cuales son gestionadas por este Ministerio”.

Coalición considera que “lo que deben hacer las personas responsables del Ministerio de para la transición ecológica y el reto demográfico es supervisar y decidir en donde invertir para que un reparto justo e igualitario. En El Bierzo no somos menos que otras zonas de España y por eso reivindicamos un trato justo, repetimos, para la cuna de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA)”.

“Desde nuestras responsabilidades en el Ayuntamiento de Ponferrada, y a través del área de Infraestructuras, dirigida por Iván Alonso, y en total sintonía con el alcalde, vamos a reclamar a Endesa la cubrición total del Canal de Cornatel en los lugares en los que todavía está descubierto, una auténtica cicatriz que atraviesa la ciudad de Ponferrada. Esta actuación, permitirá la realización de una de las propuestas de nuestro programa electoral para Ponferrada, el soterramiento de la Avenida del Castillo, lo cual transformará radicalmente la actividad económica, cultural y turística de Ponferrada. Esperamos que ahí, Endesa cumpla con su responsabilidad y compromiso con el lugar que le vio nacer”, aseguran desde Coalición por el Bierzo.