CB pide al Consejo de Ministros que habilite la Zona Franca del Bayo para comenzar a solucionar el problema del empleo

Pedro Muñoz / QUINITO

El portavoz de Coalición por el Bierzo (CB) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, reiteró este viernes su petición para que el Consejo de Ministros habilite la Zona Franca en el Polígono del Bayo como primera medida para la creación de empleo en la comarca: “Es un mero acto administrativo, ni siquiera requiere inversión, y está plenamente justificado en una zona deprimida como ésta tras el cierre de la minería. Es simplemente darle unos beneficios fiscales a los empresarios, que ya irán viniendo”, aseguró Muñoz, que aventuró que esa medida podría crear de tres a cuatro mil puestos de trabajo a lo largo de este mandato.

Junto a esta propuesta, CB lanzó tres más destinadas a recuperar la comarca: poner en marcha “de verdad” la Ciuden con la investigación sobre el grafeno, “algo de lo que hablamos por primera vez hace cinco años y no se ha hecho nada”; instar al Icamcyl a “recordar dónde nació y dónde tiene su sede” para que no se lleve a La Robla el laboratorio de Síntesis de Materiales Avanzados y Materiales Nanotecnológicos de Frontera, “cuando tiene aquí la Ciuden”; y potenciar la industria pizarrera, “una de las más competitivas, pero a la que no hemos sido capaces de darle una salida decente”.

Muñoz aseguró que, con estos proyectos en funcionamiento, más el “complemento” de otras industrias como la agroalimentaria y el turismo “podríamos recuperar el Bierzo que teníamos”, al tiempo que señaló que “la transición justa es la mayor mentira que se ha dicho en este país”.

Manifestación y Mañueco

Pedro Muñoz hizo estas propuestas después de constatar que la manifestación por el futuro del Bierzo del pasado 16 de febrero puso de manifiesto “el hartazgo por lo que está pasando. Escuchamos muchas consignas, pero nadie ha dicho nada de lo que se va a hacer, excepto Morala, que pidió reunir a la Junta de Portavoces, pero no sabemos muy bien para qué”. “El Bierzo tiene un gran problema y necesita grandes soluciones, no consignas manidas y manoseadas”, añadió el portavoz bercianista, que tildó la manifestación de “lágrimas bajo la lluvia” y “aceptación del fracaso”.

También se refirió a la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preguntándose primero “por qué no se aprovechó para hacer la manifestación ese día” y asegurando que su presencia y las promesas que hizo para la comarca correspondien a “la precampaña del PP para las próximas elecciones. Ya sabemos lo que nos van a decir: Radioterapia y Centro de Especialidades, pero eso no es para ahora. El problema es que cuando se instalen igual ya no quedan aquí ni enfermos para radiarse”.