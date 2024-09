CB presenta una moción en defensa de la DO Bierzo por la inclusión de uva godello en la DO Rueda

Coalición por el Bierzo ha presentado una moción en el Consejo Comarcal del Bierzo en respuesta a la reciente autorización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León para modificar el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Rueda. La modificación, publicada el pasado 30 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León, permite la inclusión de la variedad de uva godello como secundaria en la elaboración de vinos de la D.O. Rueda.

El grupo político ha expresado su firme oposición a esta decisión, alegando que perjudica a los viticultores de la Denominación de Origen Bierzo, quienes consideran que la incorporación de la uva godello en otra D.O. dentro de la misma comunidad autónoma representa un ataque a sus intereses. Según CB, esta medida “carece de tradición y responde únicamente a intereses mercantilistas, lo que podría desvirtuar el mapa de denominaciones de origen y variedades”.

En su moción, Coalición por el Bierzo insta a la Consejería de Agricultura y Ganadería a impedir la autorización del uso de la variedad godello como secundaria en la D.O. Rueda. Además, solicitan que el expediente abierto sobre este asunto se resuelva de manera desfavorable para la D.O. Rueda, protegiendo así los intereses de la D.O. Bierzo.

La organización también ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, así como a otros colectivos, instituciones y grupos políticos que ya han manifestado su desacuerdo con esta decisión.

Según Coalición por el Bierzo, permitir el uso de la uva godello en la D.O. Rueda podría perjudicar gravemente no solo a la D.O. Bierzo, sino también a otras denominaciones como Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei, que también elaboran vinos con esta variedad y que se verían afectadas por la competencia directa.

CB defiende que la “calidad y singularidad” de la uva godello cultivada en la comarca del Bierzo, caracterizada por su microclima y suelos únicos, no puede ser equiparada con la misma variedad cultivada en otras zonas bajo la etiqueta de la D.O. Rueda. Por ello, hacen un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que tome en consideración las preocupaciones expresadas por la D.O. Bierzo antes de autorizar el uso de esta variedad en la D.O. Rueda.