CB espera que los presidentes de Junta y Xunta certifiquen un acuerdo sanitario entre Valdeorras y el Bierzo

Coalición por El Bierzo- El Bierzo Existe / EBD

Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe espera que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, "lleguen hoy a un acuerdo sanitario entre Valdeorras y el Bierzo que permita que el Hospital de esta comarca suba de nivel y amplíe sus servicios".

Así lo ha explicado este jueves 3 de febrero el portavoz de Coalición por El Bierzo Iván Alonso, quién también ha esperado que ambos presidentes en su visita al Bierzo este jueves "certifiquen aquí el acuerdo de todo lo que son esas comunicaciones históricas que están lastrando esos territorios hermanos en Valdeorras con la zona de la pizarra. Por que si no, lo que vienen a hacer es nuevamente puro electoralismo".

En la misma línea, Iván Alonso critica que "es una auténtica vergüenza que tengamos que creernos los bercianos todas estas patrañas que vienen diciendo unos y otros, los que hasta ahora vivían una luna de miel y ahora están en un divorcio amargo. Me refiero al PP y a Ciudadanos". Además, explica que "Coalición por el Bierzo-El Bierzo Existe "está haciendo la única campaña imaginativa y reivindicativa de cuantas se están presentando de lo que hoy ya se ha confirmado como un mercado persa que nosotros tenemos que denunciar porque es una auténtica vergüenza y sonrojo que tengo que tenemos que sentir ante la desbandada de promesas sin ningún tipo de cobertura que tenemos ahora mismo encima de la mesa por quienes hasta hace unos días nos estaban gobernando".

Por su parte, el candidato a las Cortes de Castilla y León por Coalición por el Bierzo-El Bierzo Existe, Raúl Rodríguez, asegura que "los bercianos empiezan a darse cuenta de las políticas de abandono que estamos recibiendo por parte del PP en la Junta pero ese aislamiento no es algo casual, tiene un motivo. Actualmente, en esta legislatura tenemos 93 altos cargos en la jcyl. De esos, no hay ni un solo berciano. Tenemos 51 directores generales, 11 secretarios generales, de 93 altos cargos de la junta. Queremos que ese 13 de febrero puedan llevar a u bercianista a Valladolid para que pueda decir desde allí que el bierzo sí existe y que no vamos a dejar que el Bierzo muera".