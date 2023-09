CB muestra su sorpresa por la renuncia de la alcaldesa de Castropodame como consejera comarcal

Josefa Álvarez. / QUINITO

Coalición por el Bierzo ha mostrado en un comunicado su sorpresa por la renuncia de la alcaldesa de Castropodame, Josefa Álvarez, a su puesto como consejera comarcal, que será oficial en el pleno que la institución llevará a cabo este martes. Según adelantó BierzoDiario, la salida de Álvarez del Consejo vendría motivada por discrepancias con su presidente, Olegario Ramón.

Los bercianistas recuerdan que han compartido las labores de gobierno en mandatos anteriores y “teníamos una muy buena relación, más allá de los pactos de gobierno que mantenemos en el municipio de Castropodame y creemos que el Consejo Comarcal pierde un activo muy importante”.

Canal Bajo del Bierzo y AVE

Por otro lado, Coalición por el Bierzo presentará en el mencionado pleno de este martes del Consejo Comarcal dos mociones para instar al Gobierno de España a agilizar los trámites para la modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo y para la realización de una segunda conexión del AVE hacia Galicia a través del Bierzo, cuya viabilidad y necesidad argumentan en base al estudio Smart and affordable rail services in the EU: a socio-economic and environmental study for High-Speed in 2030 and 2050 realizado por una consultora de ámbito europeo.