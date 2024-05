CB tacha de “auténtica desfachatez” el voto en contra del PSOE a “la urgencia de la reindustrialización del Bierzo”

Coalición por el Bierzo ha emitido una nota de prensa este martes en la que manifiesta que están “totalmente orgullosos” de seguir llevando a pleno la urgencia de la reindustrialización del Bierzo” y les parece “increíble” que el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, y el Partido Socialista, hayan votado en contra de “debatir esta urgencia para que casi después de 2 años de parálisis se inste al Ministerio de Industria a que desbloquee las ayudas para los altos hornos, para que Tvitec pueda empezar a contratar a esas 300 personas que trabajen más esos 1.000 empleos indirectos”.

De esta forma, los bercianistas aseguran que “en estas mismas fechas, ahora mismo, ya tendría que estar trabajando esa gente” y lamentan que “todavía desde octubre de 2022 no se haya firmado ningún tipo de ayuda para que esto sea una realidad”. “Y aún haciéndolo hoy mismo todavía quedarían dos años para que esos altos hornos se vieran construidos y fueran una realidad, y se empezara así la contratación de todos los bercianos que desgraciadamente están en el paro”, señala CB.

“Nos parece una auténtica desfachatez que se siga perdiendo el tiempo y que hoy en el pleno del Consejo el PSOE con su mayoría haya tumbado esta propuesta de urgencia que se tendrá que debatir en julio”, concluyen.

Morala exige al Gobierno de España el cumplimiento “inmediato y con dinero por delante” de los compromisos de nuevos proyectos empresariales

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, como miembro de la dirección nacional y autonómica del Partido Popular, reclama aprovechar esta campaña electoral de las elecciones europeas para “hablar de las cosas que verdaderamente importan a la ciudadanía ponferradina, empezando por la reactivación económica y el empleo en nuestra ciudad”, cosas de las que no quiere hablar en absoluto el Partido Socialista. “Algunos están tan ocupados con proteger a la familia de Sánchez, sacar adelante una amnistía que ni le interesa ni le gusta a ningún ponferradino y eludir ponerse de acuerdo dentro y fuera de España con los conflictos internacionales, que se olvidan una y otra vez de nuestros problemas y de las promesas que nos han hecho en relación con nuestras empresas y sus inversiones”.

“No son capaces de ponerse de acuerdo con Europa por Palestina, entre los miembros del Gobierno por mil asuntos, entre los propios socialistas por el impacto negativo de la amnistía y así sucesivamente, como para confiar en que vengan a resolver nuestros problemas, de los que no están ni remotamente preocupados. Entre otras cosas porque ni siquiera consideran la urgencia para debatir en las instituciones, como en el Consejo Comarcal, sobre el abandono de los compromisos de financiación de nuestras empresas. Si esto no es urgente, ¿qué lo es para nosotros?, ¿lo que pasa en el otro lado del mundo, los barullos que pasan en Ferraz, las cosas de la casa del presidente?”, señala el regidor de Ponferrada en una nota de prensa enviada a los medio de comunicación.

“Mientras se habla de las cosas que interesan a los socialistas no se habla de las cosas que interesan a los bercianos. Y desde luego no se habla de las cosas de Europa que nos van a afectar, empezando por los fondos que seguimos necesitando para nuestro desarrollo local de empresas e infraestructuras. La ministra de la bicicleta fake a la que no le preocupa el impacto ecológico de tanto viaje en Falcon, la que guardó silencio cómplice con la reapertura al tráfico de avenida La Puebla y critico la reapertura de la calle Real en Ponferrada, no está en condiciones de asegurarnos en Bruselas la defensa de nuestros intereses, como demostró con el cierre precipitado y desmantelamiento de nuestras térmicas”, apunta Morala.

Por eso, “ante tal abandono, en el Partido Popular queremos centrar esta campaña en las cosas que nos interesan aquí y en las que podemos tener el apoyo europeo; centramos esta campaña en la actividad económica que puede impulsarse a nivel comunitario, sin olvidar exigir contundentemente al gobierno español que cumpla sus compromisos con las empresas bercianas y que ponga sin ir más lejos dinero para el proyecto Float Tevitec como la Junta de Castilla y León. Eso es urgente. Eso es importante. Eso es vital para el futuro, lo demás, cortinas de humo para tapar los barullos de los socialistas“, concluye.