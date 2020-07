CB también pide la dimisión del portavoz de Podemos en Toreno por hacer una pintada en la carretera

Ayuntamiento de Toreno / QUINITO

Desde Coalición por El Bierzo de Toreno se suman al Psoe y piden la dimisión del Portavoz de Podemos de Toreno, David Valenciano, “tras sus últimas manifestaciones reiterándose en un hecho que no es nada ejemplar y menos viniendo de un cargo público“. “Tras la denuncia del PSOE, en la que pone de manifiesto que no se puede pintar la vía pública, no sólo este hecho es reprochable, sino que además es el propio Valenciano quien se reafirma y le quita “hierro”, afirman

“Por otro lado y yendo al meollo del asunto no se puede pintar la vía pública, ni tomar la justicia por tu mano. Tampoco ser concejal válida para hacer lo que te venga en gana. Además de llenar pintadas una vía pública que lo que produce es despistes e inseguridad en los usuarios de la carretera, vayan a gran velocidad o no. No se pueden defender actos vandálicos, y tampoco se puede presumir de ellos. No es digno de un representante público y por ello pedimos públicamente su dimisión, así como el borrado inmediato de las pinturas y una rectificación pública”, afirma Óscar Ángel Macia.