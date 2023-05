CB teme que la manera de diseñar la ZBE puede dificultar la justificación de los fondos europeos

Pleno de Presupuestos 2023. / QUINITO

Coalición por el Bierzo ha vuelto a insistir en los argumentos presentados la semana pasada en los bercianistas basan su rechazo a la ordenanza que se ha redactado en el Ayuntamiento de Ponferrada para la regulación de la futura zona de bajas emisiones.

“Todos los que conocemos Ponferrada sabemos que cuando, de manera puntual, se ha cortado el tráfico en la zona centro, (la zona que se prevé como ZBE), la avenida del Castillo, por un lado, y la avenida de la Libertad-Puente Centenario y avenida del Bierzo, registran un tráfico intenso y numerosos atascos. Esta situación, al no haber creado vías alternativas ni aparcamientos disuasorios, va a suceder todos los días del año, contrario completamente a lo establecido por el Real Decreto”, apuntan desde Coalición.

“El señor alcalde se empeña en no comunicar sus decisiones y no informar ni siquiera a los que formamos parte del equipo de gobierno, ejemplo de ello es que con fecha 19 de diciembre de 2022 se registró una petición a Alcaldía, por parte del Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo pidiendo formar parte del ‘Grupo de Fondos Europeos Evaluación y Estudio’, petición que a día de hoy no se ha dignado en contestar, por no hablar de reuniones, como la del ‘Anillo Verde’ en la que no se convoca, siquiera, al concejal de Medio Rural”, aseguran desde CB.

Para los de Iván Alonso, “fruto de esta falta de comunicación son estos graves errores, que puede llevar a incluso tener que devolver los fondos al no haberse aplicado adecuadamente. Pone el señor alcalde el ejemplo de Pontevedra, precisamente Pontevedra comenzó diseñando aparcamientos disuasorios y con una larga campaña de concienciación y diálogo, calle por calle. Aquí, se ha diseñado de manera atropellada. Obviamente, no nos vamos a oponer a realizar obras, como la de la Calle Real, que estaba entre nuestras propuestas, pero lo que desconocíamos, porque no se nos ha informado es la falta de previsión y el diseño erróneo de una Zona de Bajas Emisiones contraria al Real Decreto”, aseguran.

CB ha vuelto a repetir que “los únicos dos centros educativos (IESVE y Colegio La Inmaculada-Concepcionistas) que se encuentran en la ZBE limitan directamente con zonas de alto tráfico y no ZBE. Ningún centro sanitario se encuentra en la ZBE ni ninguna Residencia de Ancianos”, contrariamente, interpretan, a lo que pide el Real Decreto.

“La conclusión lógica es que se ha diseñado una ZBE en base a utilizar fondos europeos para realizar obras con otros fines muy distintos a los del Real Decreto, lo cual puede suponer numerosos problemas de cara a justificar los fondos europeos”, temen los bercianistas.