CB sostiene que la vía rápida entre Valdeorras y A Gudiña "es un paso más en el aislamiento del Bierzo"

Estación del AVE 'Porta de Galicia' en A Gudiña. / Wikipedia

Tras conocer que la Xunta de Galicia va a iniciar el estudio de redacción de mejora de la carretera OU-533 entre Valdeorras y la estación del AVE de A Gudiña, Coalición por el Bierzo ha lamentado que esto "es un paso más en el aisalmiento del Bierzo, en este caso con nuestra comarca vecina y hermana de Valdeorras, con la que nos unen además numerosos lazos económicos que ahora pueden quedar interrumpidos por un enlace más favorable por la inacción del Gobierno de España en la construcción de la A-76".

"De poco nos sirven las felicitaciones del Presidente del Gobierno en el día del Bierzo, si no se acompañan de inversiones en nuestras infraestructuras. No hay día que no nos levantemos con una nueva noticia en la que una nueva losa de aislamiento, incertidumbre y desmantelamiento, por acción o inacción, caiga sobre el Bierzo", lamentan los bercianistas en un comunicado, en el que acusan al Gobierno central de "una total desatención a nuestra necesidades básicas de desarrollo y un absoluto desconocimiento de nuestro territorio".