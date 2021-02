CC.OO. planea recurrir a los tribunales para que Sacyl cumpla la Ley de protección de riesgos laborales

El sindicato considera que los responsables de la sanidad no están cumpliendo en lo que a medidas de protección de la salud de los trabajadores se refiere

Los representantes de CC.OO. David Martínez Ares y Juan Manuel Moreno. / EBD

El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado esta mañana que no descarta acudir a la vía judicial para exigir a Sacyl que cumpla lo estipulado en la ley de prevención de riesgos laborales. Desde Comisiones, lamentan que no se haya revaluado la situación de los trabajadores de la sanidad y que sólo se estén teniendo en cuenta los contagios y los problemas físicos pero no la salud mental, cuando abundan los casos de estrés y fatiga debido a la situación que vive este colectivo de trabajadores en la pandemia.

Según Juan Manuel Moreno, coordinador de sanidad en el Bierzo de CC.OO., la Ley de prevención de riesgos laborales indica que las evaluaciones para tal cometido se deben hacer de nuevo si hay un cambio en las circunstancias, tal y como a su juicio supone la pandemia de COVID-19. De acuerdo con elsindicato, esto no se ha hecho. Moreno ha señalado que existe un estudio antiguo de dependencia farmacológica pero que no se ha revaluado la situación.

Moreno ha asegurado que algunos planes de respuesta temprana y de valoración de riesgos en las residencias de ancianos se han hecho “para quitárselo de encima por si viene una inspección” y no para proteger la salud de los trabajadores. CC.OO. asegura que se ofreció a las residencias para colaborar en la elaboración de duchos planes, sin obtener respuesta.

Al respecto de esta situación, desde Comisiones aseguran haber pedido, sin respuesta, en el mes de agosto, información a los responsables de salud en el Bierzo. El sindicato está preparando unos cuestionarios para llevar a cabo una encuesta entre los trabajadores de la sanidad durante los próximos dos meses de cara a conocer la situación y se está gestando, a nivel provincial, una demanda judicial para que Sacyl cumpla con lo previsto en la Ley de prevención de riesgos laborales.

Moreno se ha mostrado escéptico en la rueda de prensa dada este miércoles 17 de febrero con la posibilidad de que, a medida que la pandemia se vaya controlando, se pueda, a la vez, devolver los días de descanso pendientes a los trabajadores y retomar la actividad habitual en consultas. También se ha referido a la reciente protesta de un grupo de sanitarios sustitutos que no han recibido el pago de su nómina. El representante de Comisiones Obreras ha explicado que dicha circunstancia se debe a un cambio de sistema en el pago que ha llevado a cabo Sacyl, a su juicio poco o nada en línea con las normas del Estatuto de los trabajadores, que exigen que los pagos sean regulares. Asimismo, ha criticado la falta de comunicación en este asunto por parte de los responsables del sistema sanitario y que la cobertura de bajas en lo que respecta a sanitarios que han dado positivo (y han tenido que aislarse en sus casas durante dos semanas) no ha llegado ni al 80 por ciento para dicho grupo.

Juan Manuel Moreno ha acusado a los responsables del Sacyl de no permitir la participación de los trabajadores y sus representantes en la toma de decisiones y ha lamentado que no exista una comunicación más clara por parte de la gerencia en cuanto a sus planes para los próximos meses, pues, asegura, ni los propios trabajadores conocen cómo van a ser las consultas a partir de ahora.