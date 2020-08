CCOO aboga por el sector forestal, la agroalimentación y la reutilización turística de instalaciones mineras

El secretario comarcal de CCOO Bierzo, Ursicino Sánchez (C), junto al responsable del sindicato en Laciana, Omar García (I), y la secretaria de Formación y Política Industrial de CCOO en Castilla y León, Carmen Álvarez, durante la comparecencia para informar de los convenios de transición justa. / César Sánchez

“Hace falta una proactividad grande y el compromiso por parte de las administraciones, porque si falta será difícil que los proyectos productivos que surjan en las zonas mineras sirvan de verdad para el desarrollo de los territorios, por la propia debilidad tanto de población como de medios y recursos para poder desarrollarse y poder tener una viabilidad económica de futuro”, afirmó hoy en El Bierzo la secretaria de Formación y Política Industrial de Comisiones Obreras en Castilla y León, Carmen Álvarez.

La secretaria apuntó así que las propias administraciones deberían “apoyar mediante infraestructuras para nuevos proyectos económicos”, así como aportar “implicación, promoción de marcas de calidad o formación”.

Nuevos proyectos que deberían plantearse en unas zonas de montaña que, según explicó Carmen Álvarez, se encuentran “abandonadas y con baja densidad de población, pero con potencial para ayudar junto al motor energético que pueda haber de proyectos industriales”.

Para ello, abogó por el “potencial” del sector forestal, “muy infrautilizado”, así como por la agricultura, “para lo que es necesario tratar de trabajar por la transformación de los productos agrícolas como única manera de que se retenga valor en las comarcas”, el sector ganadero y la ganadería extensiva, “con la necesidad de que las administraciones se impliquen en infraestructuras para promoverla o en reformar la oferta formativa, para que tenga la capacidad de formar a nuevos profesionales para que el nuevo enfoque de los sectores se haga de forma viable y con potencial de futuro”.

De igual forma, la secretaria de Formación y Política Industrial de CCOO apostó por la restauración de las explotaciones mineras, tanto de cielos abiertos como de terrenos derivados de la minería de interior y destacó la “importancia para limpiarlas y ponerlas a disposición de nuevas actividades productivas”, pero también para “tratar de aprovechar el potencial turístico que pueden tener los restos mineros y de térmicas”, así como “una manera de dejar la memoria de las zonas”.

El secretario comarcal de CCOO Bierzo, Ursicino Sánchez, pidió que “ya que la transición no ha sido justa porque no se han creado los empleos antes de cerrar los centros productivos, a partir de ahora sea justa y se creen como mínimo los empleos perdidos”. Por ello, solicitó que “el dinero que venga a través de los convenios de transición justa sea para crear empleo, mientras que las infraestructuras y los bienes de los ayuntamientos tienen que venir por otros fondos”, con el objetivo de “generar una estructura empresarial que garantice que los habitantes de la comarca de El Bierzo y Laciana no tengan que marcharse de la zona para ganarse el pan”.

Asimismo, secretario comarcal de CCOO Bierzo solicitó que la administraciones hagan las gestiones necesarias para atraen empresas e infraestructuas que “generen una sinergia que permita crear puestos de trabajo y mantener las empresas” y que “luchen por una industria agroalimentaria potente en la zona de Bierzo Bajo, así como una industria turística y un núcleo de empresas que permita establecer población en las zonas rurales”

“Ayudas óptimas”

Por su parte, el responsable del sindicato en Laciana, Omar García, consideró que la provincia de Léon cuenta con “unas cantidades de ayudas óptimas para que cambie la dinámica que está llevando de despoblación”, en un momento en el que se presenta “una oportunidad que pasa por proyectos empresariales y general estrategias óptimas para la recuperación”.

Omar García consideró “importante” recuperar y poner en uso turístico y valor el patrimonio minero que “se encuentra en un estado muy deficiente y degradado” al ser “un nicho de empleo importante”.

En cuanto al Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras, García apuntó que “tiene que tener más fondos y ser mucho más ambicioso y más realista con la situación actual”, así como que “ejecutar proyectos que están presupuestados y parados, como la Estación de Esquí de Leitariegos o Forestalia”.