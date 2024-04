CCOO denuncia la “imposición” de un plan de igualdad no negociado en el grupo Las Encinas

El pasado 21 de marzo, CCOO participó en la primera reunión para la negociación del primer plan de igualdad del grupo Las Encinas. La documentación necesaria para estudiar en profundidad la situación de la empresa y poder comenzar la negociación (auditoria retributiva, diagnóstico de situación, identificación de medios y recursos, …) “no se recibió en tiempo y forma, dejando ver que la empresa quería imponer el plan gestionado por otra empresa que se limita a hacer un copia y pega”, señalan en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

Ante esta situación, CCOO solicitó una segunda reunión en la que planteó una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras en materia de conciliación familiar. Esta segunda reunión se fija el 27 de marzo y de nuevo, “la documentación se nos remite tan solo unas horas antes, reiterando la empresa su intención de no negociar nada”.

Desde la secretaría de Salud Laboral, Mujer y Medioambiente FSS CCOO el Bierzo, consideran que “un Plan de Igualdad es una herramienta útil para poder mejorar las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es, en el que se pueden incluir medidas en materia de salud laboral corresponsabilidad y conciliación personal y familiar, entre otras, no reflejadas en convenio”.

“CCOO no firmará un plan impuesto y no negociado, CCOO presentó una batería de 29 medidas que no llegaron a negociarse y no va a firmar planes vacíos, sin contenido, que se convierta en un mero trámite empresarial para poder optar a la obtención de subvenciones y contratos”, concluyen.