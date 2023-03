CCOO se descuelga de la huelga por el ataque contra uno de sus afiliados

Contenedores durante la huega de basura de Ponferrada. / QUINITO

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció este lunes que se descuelga de la huelga de recogida de basura y limpieza viaria de Ponferrada tras el ataque sufrido en la vivienda de uno de sus afiliados y trabajador del servicio el pasado fin de semana. La coordinadora de CCOO Hábitat en la provincia, Isabel Céspedes, aseguró que "es lamentable que haya gente que tenga miedo por la actitud de estos fascistas, no se puede tolerar".

Céspedes responsabilizó de la agresión al comité de huelga, señalando que son ellos quienes "han roto la baraja por no actuar en conciencia con las personas que han hecho este tipo de actos". "Es significativo", añadió, "que sólo un miembro del comité de huelga se haya dirigido al compañero para pedir disculpas, más allá de que hayan emitido un comunicado condenándolo". Las pintadas y los actos vandálicos que se llevaron a cabo en este domicilio ya han sidos denunciados ante la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El representante de CCOO en el comité de empresa de FCC, Fernando Valle, señaló que "creemos en el acuerdo firmado y hasta ahora hemos sido respetuosos con lo que se votó en la asamblea. Hay gente que quiere trabajar y esperamos que esto sea un punto de inflexión". Respecto a ese acuerdo de eficacia limitada entre CCOO y la empresa, Isabel Céspedes aseguró que "respeta las condiciones laborales de la plantilla y consigue que no haya trabajadores de primera y de segunda, equiparando a estos últimos para que tengan las mismas condiciones".

En ese sentido, desde CCOO recordaron que aproximadamente un tercio de la plantilla se ha acogido a este acuerdo, que "equipara en jornada laboral y derechos a los trabajadores nuevos con los subrogados excepto en los costes salariales", ya que a los subrogados se les mantienen las mismas condiciones que tenían antes del actual contrato. "Hay una parte que no ha valorado este acuerdo", aseguró Céspedes refiriéndose al comité de huelga, "porque están obcecados en un convenio de empresa, pero no hay base legal para obligar a la empresa a firmarlo más allá de la buena voluntad que puedan tener". Sin embargo, finalizó, "FCC ya ha dicho que un nuevo convenio de empresa no es viable".