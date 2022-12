CCOO exige más inversión económica para salvar la Atención Primaria

Quieren que la Atención Primaria se mantenga y se mejore en todos sus aspectos y no como una mera asistencia sujeta a deficiencias permanentes

Centro de Salud de Puente de Domingo Flórez. / FM

Desde CCOO, como ya han manifestado en múltiples ocasiones, quieren que "la Atención Primaria se mantenga y se mejore en todos sus aspectos y no como una mera asistencia sujeta a deficiencias permanentes". Por ello, exigen "una vez más a la Gerencia Regional de Salud (GRS) que se siente a valorar y negociar la implementación de medidas que no expongan a los profesionales, que realmente sirvan para que la Atención Primaria reflote y que no estén condicionadas sólo por su coste, sino por su eficacia y eficiencia".

En una nota emitida a los medios de comunicación, CCOO asegura que "es ahora o nunca; la atención primaria precisa, como primera medida, una importante inversión económica, si queremos mantener un buen nivel de asistencia como pilar de la Salud Comunitaria tal y como fue concebida. Ya no valen las escasas y precarias soluciones a “coste cero” que la administración ha tratado de implementar de forma ocasional y que han agravado el problema hasta llegar a la situación actual. Ya no valen reuniones y formaciones de grupos en la Gerencia Regional de Salud para mostrar una acción y preocupación falsa, no vale culpar a otros y desentenderse de sus responsabilidades, sobran los parches y las excusas, para justificarse políticamente. Con ello sólo han conseguido agravar el problema hasta llegar a la situación actual, en la que nuestros profesionales se van a comunidades autónomas y países donde les ofrecen unas condiciones laborales más dignas. En estos momentos la falta de algunas categorías profesionales es una de las principales dolencias de nuestra atención primaria, pero a ello se une una gestión ineficiente y carencias estructurales y tecnológicas".

Asimismo, añaden que "sin profesionales no se puede mantener la Atención Primaria. Evitar su fuga, atraerlos y consolidarlos en nuestra comunidad requiere de una mejora de sus condiciones laborales en todos los ámbitos: jornada, retribuciones, formación, desarrollo profesional, promoción, etc. Hemos llegado a una recesión del sistema y vemos que a esta Gerencia Regional de Salud sólo le importa pasar bola, remendar todo a coste cero y mantener sus puestos y su posición política en esta Comunidad. En el otro lado está la vocación, la profesionalidad y el compromiso del personal en los equipos de salud, que a pesar de su agotamiento, están profundamente preocupados por el bienestar y seguridad del usuario y porque esta situación pone en peligro su profesionalidad, su propia salud física y mental, además de al propio sistema".

"Las mejoras que urge implementar tienen que superar, o como mínimo igualar, a las de otras CCAA y países de nuestro entorno, que en el momento actual compiten con nuestra comunidad por conseguir el mayor número posible de profesionales. Y todo esto pasa ineludiblemente por una mayor inversión económica y una voluntad real de la administración de resolver los problemas que están llevando a la muerte de la atención primaria", sentencian en el comunicado.