CCOO exige a Tvitec que abone las pagas extras y horas extraordinarias

El sindicato Comisiones Obreras exige a la empresa berciana Tvitec que cumpla con el convenio colectivo y abone las pagas extras así como las horas extraordinarias, además de que la realización de éstas sea de carácter voluntario.

Así lo expone a través de un comunicado en el que también muestra su apoyo a la compañía de vidrio, quien sigue esperando los 137 millones de euros comprometidos por el Gobierno de España para su ampliación y la producción de vidrio flotado en Cubillos del Sil (León).

“En esta gran empresa, no es oro todo lo que reluce, ya que existen circunstancias de conflicto colectivo, por incumplimientos del Convenio Colectivo XXII Estatal de las Industrias del Vidrio y la Cerámica”, denuncia el secretario general de CCOO Industria de León, Ángel Santos. “Dicha circunstancia se ha planteado en diversas ocasiones en reuniones entre la dirección y el comité de empresa, en las que no ha existido acuerdo. Se han realizado dos mediaciones en el Serla, para intentar acordar las irregularidades y no hay voluntad alguna por parte de la dirección”, afirmó Santos.

Además del abono de las pagas y las horas extras, también reclaman adecuar al personal de forma correcta dentro de los grupos profesionales y respetar el sistema de incentivos de producción que se modificó de forma unilateral. “Siempre apoyamos y apoyaremos proyectos industriales que generen empleo, riqueza y sostenibilidad, pero preservando los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, concluye Santos.