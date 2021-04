El secretario comarcal de Comisiones Obreras, CCOO, Ursicinio Sánchez (D), durante el XII congreso del sindicato que se celebra en Carracedelo. / C. Sánchez

El secretario comarcal de la unión sindical de CCOO en el Bierzo, Ursicino Sánchez, y el presidente de la patronal Fele-Bierzo, Javier Morán, valoraron el proyecto del parque eólico Trabadelo, que acarreará la instalación de 18 aerogeneradores de más de 100 metros de altura en los montes del Bierzo Oeste por parte de la empresa Enel Green Power. El responsable sindical defendió la “convivencia entre naturaleza e industria”, mientras el representante de los empresarios aseguró que la patronal está “a favor de todo lo que cumpla la legalidad”.

En ese sentido, Morán reconoció que “una parte de la sociedad no está a favor” de este tipo de proyectos energéticos pero señaló que algunas de las alegaciones presentadas hasta la fecha por distintos colectivos carecen de “fundamento jurídico”. “No vamos a oponernos pero tampoco a apoyarlo mientras no tengamos el conocimiento exacto del proyecto”, aseguró el responsable de Fele-Bierzo, que consideró que hasta ese momento la iniciativa no es más que un “globo sonda” de la multinacional para pulsar la posición de la sociedad en el territorio.

Por su parte, Sánchez aseguró que el sindicato “entiende todas las posturas” aunque valoró la repercusión de estos nuevos proyectos energéticos, en forma de parques eólicos y huertos solares, a la hora de “generar empleo y riqueza” en la comarca. “Si la economía eléctrica contaminante no nos sirve, tenemos que ser capaces de buscar alternativas”, recalcó el secretario comarcal de CCOO Bierzo, que subrayó que “la agricultura puede subsistir si alrededor existe un potencial económico”.