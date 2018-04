CCOO inicia una campaña para ayudar a los falsos autónomos a regularizar su situación

Presentación del informe de análisus del trabajador autónomo en la Comunidad, este jueves en CCOO de Ponferrada. / QUINITO

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) inicia una campaña a nivel regional para informar y asesorar a autónomos y falsos autónomos para que conozcan su situación y las posibilidades que les ofrece. En palabras de la delegada de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León (TradeCyL), Rosa Eva Martínez, “hay un enorme desconocimiento sobre los derechos que tienen los autónomos y los trámites a seguir para conseguir que su situación de falso autónomo se reconvierta en un contrato como trabajador por cuenta ajena en una empresa”.

De los 38.173 autónomos dados de alta en la provincia de León, 23.700 son personas físicas, sin trabajadores a su cargo, y tan sólo 91 están registrados como TRADEs (trabajadores que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un mismo cliente). Éstos, aunque continúan siendo trabajadores autónomos tienen un nivel de protección superior, sin llegar al nivel de los trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, tienen derecho a 18 días de vacaciones retribuidas al año, aunque por Acuerdo de Interés Profesional o por contrato se pueden aumentar, también tienen derecho a una indemnización en caso de que el cliente rompa injustificadamente el contrato que han firmado, están regulados por la jurisdicción social, que es una vía más rápida y menos costosa que la que regula a los autónomos (la vía civil), y se les abre la posibilidad de firmar Acuerdos de Interés Profesional negociados entre sindicatos o asociaciones que los representan.

Si bien estas son las diferencias entre un autónomo y un TRADE, ser TRADE y falso autónomo tampoco es exactamente lo mismo. No se considera TRADE y sí falso autónomo al trabajador por cuenta ajena que tiene que acudir a una oficina o lugar de trabajo del cliente diariamente y ajustándose a un horario fijo, recibe encargos de trabajo que no puede rechazar, recibe una retribución determinada de forma unilateral y no tiene capacidad de decidir sobre la organización y carga de su trabajo.

“Por todo ello, ponemos en marcha una campaña especial en nuestras delegaciones para informar sobre los TRADEs y las denuncias de los falsos autónomos. Cualquiera que tenga dudas de su situación laboral puede acercarse a las sedes de CCOO, estén afiliados o no, o pedir más información a través de correo electrónico o por teléfono”, animó Martínez.