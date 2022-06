CCOO llevará a la Junta ante la Fiscalía de Medio Ambiente

Incendio en la sierra de la culebra. / Ical

El secretario de Acción Sindical, Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, subrayó este martes la “indignación” en el sindicato por la “conducta negligente” que ha tenido la Junta ante la gestión del incendio desatado el pasado 15 de junio en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que ha devastado hasta el momento más de 30.800 hectáreas. Ante lo que la secretaria general de la Federación del Hábitat de CCOO Castilla y León, Lourdes Herreros, calificó como “actitud temeraria”, el responsable del Sector Autonómico de CCOO Castilla y León, Ernesto Angulo, anunció que el sindicato llevará la actuación del Ejecutivo autonómico ante la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que consideran que “existe una responsabilidad civil, patrimonial y de dejación de funciones muy importante”, que se tendrá que aclarar en los juzgados.

“Unas horas antes de producirse este incendio, desde CCOO anunciábamos que pese al anuncio de una ola de calor con condiciones extremas, la Junta continuaba con el nivel medio del operativo antiincendios. Subrayamos que era preciso activar el alto pero no lo podían hacer porque no tenían contratada a la gente. La Junta cruzó los dedos a ver si no pasaba nada y sin embargo sí ha pasado, y ahora nos encontramos con un problema grave”, explicó Fraile.

En declaraciones recogidas por Ical, el secretario de Acción Sindical defendió que “es preciso contar con un operativo los 365 días del año, profesional, público, eficaz y flexible, que dé respuesta en cada momento a las necesidades que puedan surgir en cualquier época del año. Los incendios se apagan en invierno, no se puede limpiar el monte en temporada alta”, esgrimió.

Según expuso, en temporada alta la provincia de Zamora tiene que tener operativas 15 cuadrillas terrestres, y el día que se declaró el incendio solo había 4 de ellas funcionando. De seis cuadrillas helitransportadas, solo la mitad estaban operativas “y a medio gas, no a doble turno”; de las 5 cuadrillas nocturnas que existen en la provincia de Zamora en temporada alta, solo funcionaba con 1; de 14 autobombas, 8 operativas; de 18 dotaciones de camiones solo 8 estaban activados; y de las 18 torretas de vigilancia que hay en la provincia, solo dos puestos estaban ocupados cuando se registró el incendio, una jornada en la que “no había ningún agente medioambiental de guardia porque les había obligado a cogerse vacaciones”.

“Queremos que la Fiscalía evalúe la actuación de la Junta, y que Mañueco cese de forma fulminante al consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, porque se está riendo de todos los castellanos y leoneses, de los trabajadores por cuatro meses que se están jugando la vida y de todos los pueblos que se han quedado sin forma de subsistencia debido a su actitud negligente”, resaltó Ernesto Angulo.

UGT pide el cese de Suárez-Quiñones

La federación de UGT Servicios Públicos de Castilla y León remitió un escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que reclaman el inmediato cese del consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

De acuerdo con el sindicato, “dicha petición está basada en la nefasta política que mantiene dicha Consejería con el Operativo de Incendios, que viene provocando que proliferen los grandes incendios de nuestra comunidad porque no hay personal suficiente para su extinción ni labores de prevención a lo largo del resto del año”.

Por eso, UGT culpa al "modelo público-privado" que defiende Suárez-Quiñones de la proliferación de grandes incendios (como el de Navalacruz del año pasado o el de la Sierra de la Culebra de estos últimos días) puesto que una de las reivindicaciones históricas de la organización sindical es la necesidad de realizar tareas de prevención a lo largo de los 12 meses del año y que el operativo de incendios no esté solo en funcionamiento del 1 de julio al 30 de septiembre “con el fin de intentar demostrar que funciona mejor el sistema privado que el público y así poder privatizar íntegramente todo el operativo".

En este sentido, Carlos Arenas, Secretario de Acción Sindical y del Sector Autonómico de la UGT-SP de CyL ha señalado que, “cuando el Suarez-Quiñones asegura que mantener un operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro, no se da cuenta de que el incendio de Navalacruz, en Ávila, del año pasado supuso un coste de 29 millones de euros según la Diputación de Ávila y más de 50 millones según los afectados y entre 40 y 80 años para recuperar un paraje natural de alto valor ecológico. Lo que realmente es un despilfarro, añade, es pagarle un sueldo a él”.