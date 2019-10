CCOO muestra su apoyo a los encerrados en Compostilla. / EBD

La sección sindical de CCOO de LM Wind and Power ha manifestado este jueves su apoyo “incondicional” a los encerrados en la central térmica de Compostilla al considerar que “la empresa Enel debe reinvertir directamente parte de los dividendos obtenidos en el Bierzo en la reindustrialización” de la comarca, aseguran en un comunicado.

Manifiestan sentirse “identificados” con los objetivos del comité de empresa de la térmica y por ello les quieren transmitir “todo nuestro apoyo y solidaridad en la lucha”.

Miembros de la ejecutiva provincial y comarcal del sindicato CCOO les han realizado una visita en Cubillos del Sil este jueves para darles ánimo “en sus justas reivindicaciones, ya que no sólo es el convenio, si no que la no renovación de las inversiones además conlleva el cierre de la central térmica, no existiendo transición alguna, dejando sin empleo a todas sus auxiliares y no creando alternativas que pudieran minimizar el impacto que esta medida supone para la comarca y su provincia”.