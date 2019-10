CCOO tilda de “irresponsabilidad absoluta” el plan de reordenación de los consultorios locales

CCOO Castilla y León calificó hoy de “irresponsabilidad absoluta” el plan de la Consejería de Sanidad de concentrar los consultorios locales en uno de referencia y criticó que la titular de ese departamento, Verónica Casado, anuncie planes en la prensa sin que hayan presentado en la Mesa Sectorial.

En un comunicado recogido por Ical, explica que el plan “perjudica notoriamente a los profesionales y a los usuarios de la sanidad castellana y leonesa” y subraya que “dejar consultorios sin atención médica es una irresponsabilidad absoluta por parte de quien lleva por delante un título de “mejor médico de familia del mundo”.

A ello, añade que no están “menospreciando a las enfermeras, que serían quienes atendieran esos consultorios”, pero indica que no se pueden dejar en “sus manos actuaciones que la ley atribuye a otros profesionales, con los riesgos derivados no sólo para los pacientes sino también para el propio personal de enfermería”.

Por otro lado, recuerda que a menos de cien días de Gobierno ya está convocada una huelga general por incumplirse el acuerdo para la reducción de la jornada a 35 horas en la Administración de la Comunidad y destaca que hoy recibe por primera vez a los sindicatos, cuando la pidieron la reunión nada más ser nombrada.

Además, señala que el acuerdo lo firmó el gobierno de la Junta de Castilla y León con los sindicatos, y deriva de un acuerdo nacional, pero destaca que la firma se produjo con el visto bueno del entonces presidente Herrera y también del actual, Fernández Mañueco, conociendo sus implicaciones económicas. “Nada se hacía en esas fechas sin el visto bueno del actual presidente, y eso no puede negarlo sin faltar a la verdad”, dice CCOO.

Finalmente, afirma que no saben de dónde se saca la Junta la pérdida de 100.000 consultas si se aplicara ese acuerdo. “No sabemos de dónde se saca esa cifra. Lo que sí sabemos es que con las 37,5 horas ha empeorado la Atención Primaria y no se han reducido las listas de espera en estos años, más allá de la manipulación de las cifras reconocida por el actual procurador de ‘Por Ávila’, concluye.