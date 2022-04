La compañía asegura en un comunicado que no hay ningún plan de privatización ni ningún proceso de despidos

Delegados de CCOO y UGT se encierran en el edificio de Correos de León bajo el lema ‘Salvemos Correos’. / Campillo

Seis delegados de Comisiones Obreras y la Unión General de los Trabajadores se encerraron este jueves en el edificio de Correos de León bajo el lema ‘Salvemos Correos’ para denunciar el desmantelamiento del Servicio Postal Público, así como “su quiebra económica y su precarización laboral como consecuencia de la mala gestión”. El encierro se enmarca en las movilizaciones que llevan a cabo ambos sindicatos y que llevarán los días 1, 2 y 3 de junio a una huelga general.

Ambos sindicatos denunciaron la política de abandono del servicio público postal y de Correos, que ha causado “el desplome de la carga de trabajo y a una situación insostenible económicamente con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019”, así como “un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica”.

Para CCOO y UGT la política de “desguace intencionado” por parte de su presidente ha tenido como consecuencia directa “la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20 por ciento del total de la plantilla”, una cifra que se eleva al 22 por ciento en la provincia de León.

Los dos sindicatos denunciaron que el presidente de Correos y el Gobierno central “han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Correos”, ya que según aseguraron, “han desoído a la mayoría sindical que representa al 76 por ciento de la plantilla, que exige una negociación real y efectiva sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad”, lo que “ha provocado la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos”.

Por todo ello, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio bajo el lema’Salvemos Correos’, con la que exigen al Gobierno de España un replanteamiento sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público de calidad, “contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace tres años”.

Respuesta de Correos

Correos desmintió las acusaciones hechas por CCOO y UGT, asegurando que “se garantiza la prestación del Servicio Postal Universal” en condiciones de “equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación”. La empresa, que recordó que es 100 por 100 pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a la sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dejó claro que no existe ningún plan de privatización, así como no hay un trasvase de actividad de Correos a Correos Express, sino que la colaboración con las filiales “está dentro de las habituales sinergias generadas por la actividad y están perfectamente delimitadas en la normativa aplicable al Grupo”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Correos aseguró que no se está cerrando ninguna oficina ni centro de distribución, sino que la “adecuación de la estructura de distribución para ser más eficientes, sin merma de la calidad, es una obligación como operador público y no produce ningún desmantelamiento ni debilitamiento del servicio de Correos en España”.

En este sentido, resaltaron que la compañía avanza en la digitalización de los 2.295 puntos de atención al público existentes en zonas rurales, que “quedarán totalmente digitalizadas y conectadas y podrán facilitar el acceso de la ciudadanía a todos sus servicios en igualdad”.

La compañía resaltó que tampoco está llevando a cabo “ningún proceso de despidos”, sino que “sigue trabajando por el empleo estable y de calidad”, al tiempo que se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, “sin privatización ni despidos” con el objetivo de generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia, para lo que se centrará en la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia “manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos”.

También es “completamente falso”, según el comunicado, que Correos se vaya a fragmentar, sino que “se trata de una reorganización interna que no va a afectar a la unidad de la compañía”, al tratarse de “una especialización por líneas de negocio para mejorar la gestión”, ya que “como compañía pública tiene la obligación de fortalecer su apertura a otros sectores y de diversificar su negocio, asignando eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos, por lo que en función de la producción, que es fluctuante, adecúa su plantilla y la estructura de sus secciones de reparto al nivel de actividad real”.