CCOO y UGT rechazan la “precipitada” desescalada en Correos para casi toda la plantilla en la semana del 4 de mayo

Una cartera reparte la correspondencia durante el estado de alarma en Ponferrada / QUINITO

Comisiones Obreras (CCOO) y UGT rechazaron “de plano” las intenciones de la empresa Correos de la dessecalada “precipitada” para casi toda la plantillas la próxima semana del 4 de mayo. Los sindicatos criticaron que el anuncio de la empresa pública se aleja “radicalmente” de la gradualidad y prudencia indicada por el Gobierno y se anticipa de forma “escandalosa” al levantamiento del estado de alarma que finaliza, si no hay otra prórroga, el 9 de mayo, y se burla de la pauta indicada por el Ejecutivo estatal

Tras una reunión informativa con los representantes de los trabajadores celebrada ayer lunes, CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios de Correos, así como el resto de organizaciones sindicales, se opusieron a los planes de la compañía de la vuelta a la plena actividad en tan solo una semana, pasando de la actual presencia del 25 por ciento de la plantilla de media actual -según sus propios datos- al casi cien por ciento el total de la misma en dos semanas.

CCOO y UGT han insistido en que el anuncio realizado por Correos se aleja radicalmente de la gradualidad y prudencia indicada por el Gobierno, se adelanta a los planes para la desescalada que el propio Ejecutivo aconseja hacer gradualmente y con prudencia, se anticipa de forma escandalosa al levantamiento del estado de alarma que finaliza, si no hay otra prórroga, el 9 de mayo, y se burla de la pauta indicada por el Ejecutivo estatal.

Ambos sindicatos alertaron de que, con la vuelta a la plena actividad, con la presencia simultánea en apenas dos semanas de cerca de 53.000 trabajadores, Correos no podrá garantizar la seguridad y la salud de trabajadores y ciudadanos. No en vano, recordaron que el colectivo de Correos es el segundo con mayor incidencia de casos por coronavirus, tras el personal sanitario, con más de 3.000 casos, 836 positivos y casi 2.200 en cuarentena en todo el Estado, según las cifras remitidas por la empresa a las organizaciones sindicales el 13 de abril, fecha desde la que no se han vuelto a entregar informes detallados de la incidencia de la Covid-19 entre la plantilla. Una incidencia que solo es superada por el colectivo de profesionales sanitarios.

Finalmente, CCOO y UGT calificaron de “lamentable” que la cúpula directiva de Correos, la mayor empresa pública del país, haya utilizado el “chantaje” y el “miedo” de la plantilla para condicionar la imposición de una precipitada desescalada, esgrimiendo argumentos economicistas y anunciado eventuales riesgos para hacer frente a las nóminas de los trabajadores.