La cena de la Noche Templaria vuelve al Castillo de Ponferrada

Ordenación de caballeros de la Noche Templaria. / QUINITO

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, anunció este lunes que la cena de la Noche Templaria se celebrará finalmente en el interior del Castillo de Ponferrada, tal y como había adelantado en su primera comparecencia pública como alcalde, hace justo una semana. La decisión, señala en un comunicado, responde a "infinidad de peticiones de los participantes en los actos templarios".

Morala recordó que "cuando el PP en el Ayuntamiento puso en marcha la Noche Templaria pensaba en un revulsivo para el sector hostelero capaz de dinamizar y desestacionalizar los festejos que atraen más gente a Ponferrada y su éxito ha sido constante. Nuestra intención es innovar en este mandato los actos templarios, pero siempre respetando lo que se ha convertido ya en una tradición absolutamente participativa y de acuerdo con los participantes, sin decisiones unilaterales como la de trasladar la cena fuera del Castillo".

El alcalde sostiene que la Noche Templaria aúna "fiesta, tradición, historia y turismo" y utilizar la fortaleza "proporciona a esta fiesta tan significativa el escenario que merece. Otras ciudades han tenido que inventarse tradiciones que no existían y buscar inmuebles artificiales y anacrónicos, mientras que Ponferrada celebra en el Castillo y con el Castillo su historia, su pasado y sus señas de identidad".

Además, Marco Morala entiende que "no tiene sentido ocultar y no promocionar una de nuestras joyas patrimoniales por excelencia, máxime si se tiene en cuenta que se ha utilizado para distintos encuentros no promocionados por el Ayuntamiento, como alguno de carácter deportivo", en referencia a la prueba de Peso Templario organizada por el Club Ponferrada Atletismo el pasado 23 de abril. "En consecuencia", finalizó el regidor, "la cena templaria vuelve a su casa natural, a su mejor escenario, aquel que la ha consolidado como un recurso muy importante y con capacidad de atracción multitudinaria".

El cambio en la ubicación de la cena templaria, que tendrá lugar este viernes, 30 de junio, a las 22.00 horas, llevará consigo modificaciones en el programa, que se darán a conocer por parte del propio alcalde en una rueda de prensa este martes.