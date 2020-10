Cendón representa a España en la conferencia interparlamentaria sobre estabilidad y gobernanza de la UE

El diputado por León y secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón, reelegido a principios de este año como presidente de la delegación española en la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea, participó hoy en la ‘Interparlamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union’ de Berlín, SECG2020.

El líder de la delegación española del Congreso y del Senado en esta cita mundial celebrada a través de videoconferencia, representó así a España y sus intereses frente a representantes políticos del resto de países de Europa.

Durante la Conferencia se abordaron cuestiones como la política económica de Europa, el futuro de las reglas fiscales europeas y el plan de recuperación para Europa Next Generation EU.