El movimiento ‘¿Parlem? ¿Hablamos?’ convocó a través de redes sociales concentraciones en todos los ayuntamientos de España y fue secundada en el caso de Ponferrada por algo más de 100 personas. La gente acudió con ropa blanca para pedir diálogo entre España y Cataluña. Según los manifestantes es el momento de decir que ‘España es un país mejor que sus gobernantes’ que han sembrado según ellos en los últimos tiempos odio y enfrentamientos. Han explicado que no puede haber más división. “Si no intervenimos como sociedad, España se convertirá en un país difícil de habitar. Debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía. No queremos que nos utilicen, nos enfrenten y nos mientan. Somos muchos más y esto no lo resuelven los políticos, sino la gente, el diálogo y la convivencia”.

En el acto estuvieron presentes también políticos como Ángela Marques del PSOE o Miguel Ángel Fernández de Ponferrada en Común. Además estuvo presente Luis Fernández conocido por ser una de las caras visibles de Bierzo Aire Limpio.