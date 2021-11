La mirada lejana de las centrales térmicas y la minería en el Bierzo

¿Qué pensarían las centrales térmicas ya destruídas si viesen lo que está pasando a día de hoy? ¿Y las minas cerradas? ¿O el carbón que ya no se extrae? No hace falta que todas esas cosas materiales hablen, pues ya lo hacen sus gentes.

Recientemente anunciaban que la central térmica de As Pontes , ya cerrada y propuesta para demoler, volvería al funcionamiento debido a la caótica situación de la energía en estos tiempos. Pero no solo eso, lo más preocupante es que alguien, no sé muy bien dónde, decidió que comprar 20.000 toneladas de carbón a EE.UU sería lo más acertado. Pues en España decidieron hace años cerrar toda esta actividad para poder llegar a ser más “verdes” en un futuro.